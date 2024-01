Jubilarna, 20. Oscar® revija u Cinestar kinima od 25. do 31. siječnja!

U četvrtak, 25. siječnja, u CineStar kinima započinje Oscar® revija powered by Telemach – najljepši filmski tjedan u godini koji vam donosi izbor nominiranih naslova za najpoznatiju filmsku nagradu na svijetu koju Američka akademija znanosti i umjetnosti dodjeljuje od 1929. godine. Ovogodišnja revija je ujedno i jubilarna jer je riječ o programu koji se već dvadeset godina održava u CineStar kinima.

U utrci za ovogodišnje nagrade nalazi se niz naslova koji intrigiraju, provociraju, potiču na razmišljanje, izazivaju emocije što od umjetnosti kao takve i očekujemo. U svijetu u kojem je glavna tema umjetna inteligencija, ona je možda alat koji dovodi brže i lakše do nekih rješenja, ali ne može zamijeniti emociju koju može iznjedriti samo vrsni glumac, vođen izuzetnim redateljem, scenaristom, uz glazbu, kostimografiju i još niz detalja koji čine svijet na velikom platnu toliko posebnim i upečatljivim.

Na ovogodišnjoj reviji pogledajte “Uboga stvorenja” s čak 11 nominacija - Redatelj Yorgos Lanthimos i glumačka zvijezda i dobitnica Oscara, Emma Stone, pozivaju vas da sudjelujete u fantastičnoj evoluciji Belle Baxter. Film je temeljen prema romanu škotskog pisca Alasdaira Graya i jedan je od filmova koji nakon osvajanja 2 Zlatna Globusa u najvažnijim kategorijama za film - komedija ili mjuzikl, i 11 nominacija za BAFTA nagradu, očekivano dobio i 11 nominacija za Oscara, među ostalim za najbolji film, najbolju žensku ulogu i najboljeg redatelja.

Film“Ubojice cvjetnog mjeseca” Martinu Scorseseu je donio već desetu nominaciju za Oscara u kategoriji najboljeg redatelja, dok je film o indijanskom plemenu zaradio također deset nominacija. Nakon premijere u Cannesu proglašen je remek-djelom, a temelji se na istoimenoj knjizi Davida Granna koja prati seriju ubojstava u Oklahomi 1920-ih godina uslijed čega je i utemeljen FBI.

Foto: Promo

“Oppenheimer” je epski triler Christophera Nolana koji je ove godine peti put nominiran za najboljeg redatelja, a Oppenheimer se može pohvaliti s čak 13 nominacija. Mnogi su ga već pogledali i to će učiniti ponovo zbog maestralne uloge Cilliana Murphyja, Emily Blunt, Roberta Downeya Jr, Matta Damona i Ramija Maleka.

“Barbie” koja je privukla milijunsku publiku u kina, film redateljice Grete Gerdwig i s Margot Robbie u glavnoj ulozi, ima čak osam nominacija – za najbolji film, za najbolju sporednu žensku ulogu, najbolju mušku sporednu ulogu, najbolji prilagođeni scenarij, najbolju kostimografiju, čak dva glazbena broja "I'm Just Ken" Marka Ronsona i Andrew Wyatta, "What Was I Made For?" Billie Eilish te finalno, za najbolju produkciju.

Foto: Promo

“Anatomija pada” nominirana je u kategorijama: najbolji film, najbolji redatelj, najbolji scenarij, najbolja montaža i najbolja glumica dok “Zona interesa” nosi nominacije za najbolji film, najboljeg redatelja, najbolji strani film, najbolji zvuk i najbolju adaptaciju scenarija.

Oscar® reviju možete pogledati u CineStaru u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Šibeniku, Zadru, Dubrovniku, Slavonskom Brodu, Vukovaru, Varaždinu i Puli. Kino ulaznice dostupne su od 24. veljače online i na blagajnama CineStara. Više informacija o cjelokupnom programu pronađite na: www.cinestarcinemas.hr