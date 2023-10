Jesenske modne igre Aleksandre Dojčinović

Da najveći trend sezone jesen i zima 2023. više nije samo odjeća, već i stav onoga tko je nosi, najavili su svojim revijama svi vodeći dizajneri današnjice, od Armanija, preko Loewea i Bottege Venete, pa modnim pistama već nekoliko sezona, a u ovoj pogotovo, vladaju modeli koji nam izgledaju nekako blisko i nekako svakodnevno. Zna to i najuspješnija hrvatska dizajnerica Aleksandra Dojčinović, koja je u jesen prvo krenula pojavljivanjem u rujanskim izdanjima američkog i britanskog Voguea, najprodavanijim brojevima Conde Nasta, najveće globalne mas medijske kompanije kada su u pitanju časopisi. Potom je, zahvaljujući Fani Stipković koja se za nekadašnjeg nogometnog superstara Fernanda Hierra udala u divnoj vjenčanici iz njezinog multibrand wedding butika Le Concept by Alex, izašla na naslovnicama svih vodećih hispano i latinoameričkih medija.

Sjajan uvod u hladne dane nastavila je ovih dana novom Lei Lou kolekcijom koja, dakle, u svojoj jednostavnosti, izrađena od najfinijih tkanina i ukrojena do savršenstva, baš kao i kod njenih svjetski poznatih kolega, u potpunosti naglašava karakter one koja ju nosi. Modeli koje je Aleksandra pripremila za jesen i zimu, a odnosi se to ponajprije na divne kapute, jakne i poslovne kombinacije, mogu se, zahvaljujući minimalizmu kojim odišu, ponavljati nebrojeno puta, a isto vrijedi i za nove modele cipela i čizama, među kojima su apsolutne zvijezde novi modeli čizama za snijeg, koje prizivaju zimske radosti i toplu čokoladu negdje na planini već na prvi pogled. Sjajne modne igre bez granica Aleksandra ovaj put naglašava nakitom i statement naočalama iz svoje optike La Vie, a oni rijetki komadi s printom dovoljno su posebni sami po sebi da im dodaci gotovo i ne trebaju.

Foto: Maja Kljaić

U Ilici 15 već neko vrijeme nije samo Lei Lou butik. Aleksandra je postojeći prostor proširila na susjedni i danas na istoj adresi, na čak 850 kvadrata čistog luksuza, u jednom od najljepših multibrand butika u ovom dijelu Europe koji, uz moderno dizajnirani web shop, danas nudi sve što moda predstavlja u jednom. Osim već spomenutih komada vlastitog dizajna, u sklopu wedding multibrand butika Le Concept by Alex, buduće mladenke mogu pronaći apsolutno sve što im treba za najsretniji dan u životu, od vjenčanica najpoznatijih svjetskih kuća, preko accessoiresa, sve do poklona, među kojima prednjače oni s potpisom Selettija i Assoulina. Riječ je o capsule selekciji najfinijeg porculanskog posuđa, koje je već više od pola stoljeća sinonim elegancije s twistom. S druge strane, knjige i svijeće nešto mlađeg Assoulinea, prvog luxury branda kada govorimo o kulturi, već godinama ne silaze s wishlista svih zaljubljenika u suvenire i putovanja.

Foto: Maja Kljaić

Foto: Maja Kljaić

Foto: Maja Kljaić

Foto: Maja Kljaić