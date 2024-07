Jellyfish in Space, popularni street food i cocktail bar u Martićevoj 71, slavi pet godina uspješnog poslovanja! Od otvaranja pa do danas, Jellyfish in Space osvojio je srca posjetitelja svojom neodoljivom gastro ponudom, specijalnim koktelima, live svirkama i brojnim drugim atraktivnim sadržajima. U pet godina poslovanja postali su jedno od najomiljenijih mjesta za druženje i uživanje, a sve to zahvaljujući svojoj inovativnosti i jedinstvenom ambijentu. Svaki posjet Jellyju obećava jedinstveno iskustvo ispunjeno nezaboravnim okusima i vrhunskom uslugom.

Jellyfish in Space ove godine nastavlja raditi tijekom cijelog ljetnog perioda, nudeći svoje poznate koktele i izvanrednu gastro ponudu. Bilo da posjetitelji preferiraju opuštanje na terasi ili klimatizirani prostor unutrašnjosti, Jelly ima sve što je potrebno za savršeno ljetno iskustvo. Ljetna ponuda ostaje inspirirana Putem Svile pošto je upravo taj meni oduševio njihove goste. Tijekom ljeta, Jellyfish in Space otvoren je svaki dan te će uz neodoljivu ljetnu ponudu, povodom petog rođendana, svojih pet najsretnijih posjetitelja ovo ljeto dodatno iznenaditi putem u Meksiko!

Od srpnja pa sve do 15. rujna, svi zainteresirani mogu sudjelovati u nagradnoj igri i osvojiti putovanje iz snova. Povodom petog rođendana, Jelly će pet sretnih dobitnika povesti na nezaboravnih 11 dana u Meksiku. Nagrada uključuje vaučer za put u Meksiko u suradnji s poznatim putopiscem Kristijanom Iličićem i njegovom putnom agencijom Nomadik Travel. Pravila sudjelovanja su jednostavna, svi gosti koji obave kupnju odabranih Jelly proizvoda (hrana i kokteli) na jednom računu, imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri. Za svakih potrošenih 10 € dobit će jednu naljepnicu koja ide u knjižicu za naljepnice, a za ulazak u izvlačenje potrebno je skupiti 10 naljepnica. Više informacija o nagradnoj igri može se doznati od osoblja Jellyfish in Space ili na njihovoj web stranici www.jellyfishinspace.com.hr, a izvlačenje sretnih dobitnika održat će se u listopadu.

Jellyfish In Space također već sada priprema i uzbudljivu jesen te će uz podršku Turističke zajednice grada Velika Gorica u rujnu organizirati festival The Flying Dish. Upravo ovdje će se moći doživjeti nesvakidašnje festivalsko iskustvo koje će sve posjetitelje odvesti izvan ovoga svijeta. Ovaj festival zamišljen je da povezuje ljude kroz zajedničku strast prema ukusnoj hrani i sjajnoj glazbi. Sezona live svirki također se vraća na jesen, donoseći dodatnu dozu zabave i atmosfere u Jellyfish in Space, gdje ljeto nikada ne prestaje.

