Kako se Goodfest povezuje s lokalnom zajednicom? Postoje li posebne aktivnosti ili događaji usmjereni na uključivanje lokalnih stanovnika?

Lokalno stanovništvo je uključeno u realizaciju samog projekta. U svakom gradu postoji nekolicina entuzijasta kojima su direktori turističkih zajednica neizmjerno zahvalni jer su spremni pomoći u svakoj prilici, a bez kojih se projekti ne bi mogli realizirati. Na radionicama za djecu radimo na njihovom samopouzdanju, boljem držanju i ljepšem izražavanju. Nadalje, u onom glazbenom dijelu programa nudimo domaće proizvode i predstavljamo lokalne proizvođače, kojima smo uvijek na usluzi u njihovim marketinškim aktivnostima

Koji su najveće izazovi s kojima ste se susreli kao organizatorica Goodfesta? Kako ste ih prevladali ili se nosili s njima?

Najveći i definitivno najteži izazov su financije, ali uz pomoć naših stalnih partnera uspijevamo u svemu. Zaista smo zahvalni na tome. Good fest se iz godine u godinu razvija i raste te je i to jedan od razloga koji privlače nove partnere. Na početku lokalna zajednica nije imala previše sluha za nas, međutim dokazali smo kako je Good fest the best te smo time zadobili i njihovo povjerenje.

Možete li nam podijeliti neke posebne trenutke ili priče iz prošlih izdanja?

Jedan trenutak me posebno dirnuo. Nakon završetka prošlogodišnjeg Goodfest-a zaustavio me jedan stariji gospodin, stanovnik Drniša ispred ureda turističke zajednice kako bi mi čestitao i zahvalio na organizaciji, trudu i radu. To je definitivno za mene highlight prošlogodišnjeg festivala. Lijepo je kad ljudi cijene ono što radite, onda znate da trud nije uzaludan. Poseban trenutak je i prijateljstvo s Ecijom Ojdanić. Naime, nakon našeg prvog razgovora shvaćamo kako zajedno možemo napraviti veliku stvar. Drago mi je da smo se „održali“ do današnjeg dana. Nije lako biti prijatelj i poslovni partner. Jako lijepa priča je i ta da ljudi ne žele ići doma s Goodfest-a te je vrijeme razlaza prošle godine došlo na 7h ujutro kada su se na svakom zidiću jeli bureci i krafne. To je dokaz kako se ljudi odlično zabavljaju.

Kako Goodfest doprinosi turizmu i gospodarstvu Drniša? Koje su koristi za lokalnu zajednicu i posjetitelje festivala?

Uvelike! Raste broj dolazaka i noćenja, kako domaćih, tako i stranih gostiju, a koji dolaze isključivo radi Goodfest-a. Samim time se povećava i potrošnja u gradu, interes za znamenitostima, storytellingom. Na festivalu gosti mogu kušati i kupiti domaće proizvode što je veliki plus.

Postoje li planovi za daljnji razvoj i proširenje Goodfesta? Koje nove ideje ili inicijative planirate implementirati u budućnosti?

U planu nam je aktivirati utvrdu Gradinu, koja bi bila ljetna pozornica. Time bi cijeli festival, ali i kraj dobio novu vizuru. Taj dio ne ovisi naravno o nama, nego o natječajima, ali nadamo se kako imamo velike šanse. Ne možemo sada sve otkriti, ali vjerujte nećete biti razočarani. Još se ne dovrši jedan festival, a već se rađaju nove ideje za idući.

Kako Goodfest potiče suradnju s drugim kazališnim institucijama? Postoje li partnerstva koja su se pokazala posebno važnima za festival?

Sva partnerstva su nam bitna jer smo iz većine njih dobili ne samo odličnu suradnju, već i prijateljstvo. To je najbolja stvar ovog festivala. Definitivno najbolje partnerstvo imamo s firmom Aluflexpack, koji su sponzori kazališnog dijela festivala, a s nama su od prvog dana. Moramo pohvaliti i Hrvatsku turističku zajednicu koja je uvidjela važnost festivala te nam daje veliku potporu.