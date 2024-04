Homebox Brow Lift Kit by Kallos je apsolutni beauty Must Have

Beauty inovacije iz dana u dan, preplavljuju društvene mreže, a itekako je teško, ukoliko ste prava beauty entuzijastica, ne zajahati na isti taj val. Brendova je bezbroj, ali na kraju, kao i u svemu, prvo mjesto zauzimaju oni najkvalitetniji i najvjerodostojniji. Kako se često i kaže – oni koji zaista i rade svoj posao. Odlazak u salone, bijeg je od stvarnosti za svaku pripadnicu nježnijeg spola i izlaskom iz istoga, apsolutno se osjećamo bolje. Ali, kada bi neki od tretmana mogli napraviti sami, ukoliko je njihova primjena jednostavna, a rezultat savršen, to bi uistinu kupilo svačije slobodno vrijeme.

Martina Krajinović Gülsün, šire poznatija kao MARTINA KALLOS, vlasnica istoimene Kallos Academy te osnivačica Kallos Beauty brenda, profesionalnih proizvoda za obrve i trepavice, ponovo oduševljava žene diljem regije. Ovoga puta je odlučila ponuditi nešto do sada neviđeno u „kućnoj verziji“.

“Put your BROW on”, naziv je kampanje u čijoj je glavnoj ulozi zasjala divna Ivana Mišerić.

„Ivana Mišerić, je prvo zaštitno lice Kallosa iz 2018. godine i još uvijek moja prva “lash&brow crush” jer ima tu iskrenu i prirodnu, veselu energiju kakvu želimo dočarati našim klijentima i korisnicima. Ima najljepše plave oči koje se moraju istaknuti dobrim obrvama. Budući da ima osjetljive oči i tanku dlaku obrva, većina tretmana joj ne odgovara. Zato je Ivana savršen odabir za Kallos brand jer predstavlja jednu cijelu generaciju žena koje žele imati lijepe obrve“ – dodaje Martina.

Martina, vođena idejom da njega obrva treba biti bitna i jednostavna, osmislila je prvu maloprodajnu kolekciju proizvoda za sve žene i muškarce. Riječ je o must have novitetu imena HOMEBOX – Brow lift kit. Primjena je toliko jednostavna da će i, kako ona tvrdi, dečko curi, u okruženju vlastitog doma, moći napraviti ovaj tretman slijedeći jasne i svima shvatljive korake.

Foto: Petar Krajačić Vilović

Po prvi puta, klijenti će imati priliku efekt kakav se dosada mogao postići samo u salonima ostvariti samostalno, u vlastitom domu, na godišnjem odmoru pa čak i za vrijeme pauze na poslu. Osim što služi za stiliziranje, Brow lift kit također ima i funkciju obnavljanja obrva. Izrazito nježan i siguran, ovaj VEGANSKI proizvod, u samo 30-ak minuta, osigurava onaj „fashion look“, kakav upravo i žele svi zaljubljenici u lijepo oblikovane obrve. Svi Kallos proizvodi za obrve su, osim dekorativni, i PREPARATIVNI te imaju funkciju njege i regeneracije obrva.

Martina je pri izradi homebox-a mislila na apsolutno sve, pa se tako na pakiranju može pronaći QR kod, na kojemu je dostupan video tutorial. U njemu voditeljica te ujedno i zaštitno lice ove kampanje, Ivana Mišerić, sama sebi radi tretman i daje upute kako postići savršen izgled obrva u samo nekoliko minuta.

Kao jedna od začetnika ekstenzija trepavica u Hrvatskoj te osoba zaslužna za razvoj "lash i brow" industrije diljem Europe, Martina je uistinu vizionar po pitanju beauty trendova. Nakon godina provedenih u salonu, usmjerila je svoje djelovanje u edukacije i na osposobljavanje drugih tehničara kroz Kallos akademiju. Danas je direktorica velikog branda u sklopu kojeg, zahvaljujući godinama specijaliziranja u području trepavica i obrva, ispunjava želje i potrebe klijenata i klijentica.

Činjenica da je Martina prvi hrvatski LASH & BROW sudac i da je kao sudac i predavač, proputovala cijeli svijet i održala stotine predavanja na različitim lash&brow kongresima, od Europe do SAD-a, a i da je mnogih međunarodnih nagrada i priznanja, i više nego dovoljno govori o njezinim uspjesima i predanosti ovome poslu.

Foto: Petar Krajačić Vilović

Osim HomeBox-a, na Kallos službenom webu možete pronaći još beauty proizvoda koji su kod mnogih zadovoljnih korisnika, itekako prošli test. Riječ je o Brow FIX, PLUMP & BOOST gelu, tj prozirnom fiksatoru obogaćenom vitaminom E, peptidima i hyaluronatom. U ponudi je i FIBER TINTED gel, koji dolazi u 4 nijanse (blonde, light brown, wark brown i dark brown ). Jedan od proizvoda je nagrađivani Eyeliner - black&brown, koji osim svoje primarne funkcije tuša, savršeno popunjava obrve, a njegova dugotrajnost je postojana. Blender - coffee to go, je odavno apsolutni must have, jedinstven po ambalaži, savršen po mekoći.

Ova mini brow kolekcija je samo uvod u ono što Kallos priprema u tekućoj godini i definitivno najavljuje pravu BROW REVOLUCIJU.

Ako dosada niste čuli za KALLOS, sigurni smo da ćete sada zapamtiti jer vjerujemo da uskoro neće postojati žena (ili muškarac) koji neće poželjeti neki od njihovih BROW proizvoda.

Foto: Petar Krajačić Vilović