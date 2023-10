Hauser otkrio kako se u djetinjstvu nosio s omalovažavanjem

Rijetko koji glazbenik je toliko približio jedan žanr publici kao što je Stjepan Hauser napravio s klasičnom glazbom. Svjetski poznati violončelist je dajući upravo klasičnoj glazbi nesvakidašnji zvuk uspio napuniti najveće svjetske dvorane, a njegova turneja ''REBEL WITH A CELLO'' se nastavlja kroz naredne tjedne pa će Hauser nastupati od Španjolske do Turske, no neće zaobići ni Arenu Zagreb gdje će ga publika moći slušati 25. listopada. Prije nego se potpuno posveti samo glazbi, Hauser je gostovao u podcastu kod Ane Radišić gdje je istaknuo da će se publici koja ga je navikla slušati kao 2Cellos na samostalnoj turneji predstaviti u drugačijem izdanju.

„Ovo je nova priča. 2Cellos je bio rock show, a sad ću ispoljiti svoju romantičnu, senzualnu, latino stranu. Sad pokazujem svijetu sve ono što nisam kroz 2Cellose i ljudi će sigurno otići ispunjeni s nastupa“ najavio je Stjepan i otkrio da je što se posla tiče uvijek profesionalan, ali da je ujedno i control freak te da baš ništa ne prepušta slučaju. Naime, Stjepan kaže kako je uključen u svaki segment svoje karijere, brine o svemu, a uz to je i perfekcionist što zna biti iscrpljujuće. S druge pak strane, kaže: „Najponosniji sam na to što sam sve u životu napravio sam. Nije bilo lako, ali sam zato danas jako ponosan na sebe.“

Hauser se prisjetio i svojih početaka koji zapravo sežu od najranijih godina djetinjstva. Kaže, u njihovom obiteljskom domu u Puli uvijek se slušala klasična glazba pa ga je to i usmjerilo ka njegovom današnjem životu.

„Dolazim iz prekrasne obitelji, ali nismo bili financijski potkovani pa je trebalo pronaći način kako da idem na studij, a studirao sam u Londonu. Pa onda još svi masterclassovi, edukacije… Roditelji su bili velika podrška, oni nisu nikad patili od materijalnih stvari i radije su sve dali u moje školovanje nego, na primjer, za novi televizor“, ispričao je Ani Radišić. Priznao je i da mnogi nisu vjerovali u njega, ali to ga nikad nije sprječavalo da ustraje u ostvarivanju svojih snova.

„Bio sam siguran u uspjeh, nije bilo druge opcije, ideš na sve ili ništa. Iz godine u godinu ideš mic po mic, ali važna je konstantnost. Kao malo dijete sam vizualizirao uspjeh, ali je bitno ne preskakati korake i ne odustajati, a mnogi odustanu nakon prve prepreke. U osnovnoj školi su mi se rugali, svi su bili frajeri nogometaši, a ja sam im bio neki tamo mali s violinom jer nisu ni znali što je čelo. A danas se ja družim s nogometašima, Messijem, Ronaldom, sviram na Zlatnoj lopti, finalu Lige prvaka…“, kazao je Hauser. Dotaknuo se i ključnog trenutka u svojoj karijeri nakon kojeg se dogodio planetarni uspjeh.

„U jednom trenutku, nakon što sam 25 godina svirao samo klasiku i jako se trudio uspjeti u tome, već mi je bila puna kapa svega. Shvatio sam da to nema smisla, da sam dao sve od sebe i da moram probati nešto novo. Tada nisam znao za glazbu mimo klasike, čuo sam za tamo nekog Michaela Jacksona pa sam išao guglati i prvo mi je izbacilo pjesmu „Smooth Criminal“ i odmah se rodila ideja da obradim tu pjesmu“, prepričao je Hauser. Upravo ga je jedinstvena obrada najvećih svjetskih hitova dovela do mnogobrojnih suradnji s velikim glazbenim zvijezdama poput Red Hot Chilli Peppersa, U2 i Elton Johna, ali Hauser ističe njemu jednog posebnog – Olivera Dragojevića.

„Oliver je svima bio kao član obitelji, tek kad smo ga izgubili smo to shvatili. Od djetinjstva sam imao fascinaciju njime, a on kao lik je bio toliko jednostavan, ta njegova normalnost je bila inspirativna“, opisuje glazbenik kolegu s kojim je odradio brojne nastupe. Planetarna slava često sa sobom nosi i neke manje lijepe stvari poput zadiranja u intimnost, no Stjepan kaže da se nakon toliko godina u medijima naučio nositi sa svim vrstama objava i naslova , ali i poručuje da njegov posao ipak nosi puno onih ljepših stvari. „Lijepo je biti Stjepan Hauser jer živiš svoj san, radiš ono što voliš, putuješ, gledaš najljepša mjesta na svijetu. Ima napornih perioda, ali onda se okreneš i vidiš da živiš svoj san“, poručuje glazbenik kojeg već 8. listopada čeka nastup u Bordeauxu, a nakon toga je pred njim niz koncerata u rasprodanim europskim dvoranama.

Cijeli intervju Hausera i Ane Radišić možete pogledati na Aninom You Tube kanalu te na audio platformama Apple Podcast, Spotify i Deezer. Dok ulaznice za Hauserov zagrebački koncert možete kupiti online putem sustava Eventim putem linka: https://www.eventim.hr/hr/ulaznice/hauser-zagreb-arena-zagreb-1308439/performance.html