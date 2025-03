Hauser donosi glazbenu revoluciju s projektom 'Music Unites the World'

Granice su nebitne, pravila ne postoje, jedino što je važno jest čista emocija pretočena u glazbu. HAUSER je umjetnik koji ne slijedi trendove, već ih stvara. Svjetski poznati virtuoz na violončelu, prepoznat po strastvenim izvedbama i neponovljivoj karizmi, pokrenuo je svoj najveći i najodvažniji projekt do sada, "Music Unites the World". Ovaj projekt nije samo glazbeno putovanje, već globalni manifest jedinstva, dokaz da glazba ne poznaje prepreke ni podjele. Po prvi put u povijesti, jedan umjetnik izvest će prepoznatljivu pjesmu iz svake zemlje na svijetu, potvrđujući ono što ljubitelji glazbe odavno znaju. Glazba je univerzalni jezik koji svi razumiju, bez obzira na podrijetlo, kulturu ili jezik.

"Želim dokazati, jednom zauvijek, da glazba povezuje i ujedinjuje svaku naciju, svaku kulturu i svakog čovjeka na ovom planetu. Zato sam odlučio odsvirati po jednu pjesmu iz svake zemlje. Projekt neće stati dok ne odsviram pjesmu iz svakog kutka svijeta" dodao je HAUSER.

U sklopu ovog povijesnog projekta, HAUSER je odsvirao "Cesaricu", bezvremenski hit Olivera Dragojevića, kako bi upravo tom pjesmom predstavio Hrvatsku. "Oliver je bio i ostao poseban umjetnik koji me nadahnjivao od malih nogu. Njegove pjesme su mi srcu drage, a suradnja s njim zauvijek će mi biti posebna" rekao je HAUSER i objasnio kako je oduvijek nadahnut glazbenim naslijeđem Olivera Dragojevića. HAUSER nije skrivao emocije dok je kroz zvuk svog violončela oživio duh mediterana, mora i vječne ljubavi koju ova pjesma nosi u sebi. "Cesarica" izvedena na violončelu poprima potpuno novu dimenziju - intimnu, nostalgičnu i nevjerojatno snažnu.

Obožavatelji su već mogli uživati u izvedbama pjesama iz različitih dijelova svijeta jer je HAUSER sve svoje dosadašnje izvedbe, uključujući i ovu posvećenu "Cesarici", objavio na svom Instagram profilu. Upravo na svom profilu nastavit će dijeliti svoju glazbenu misiju s cijelim svijetom, donoseći svaki ton i svaku emociju iz prve ruke. Svaka zemlja dobit će svoj trenutak pod reflektorima kroz glazbu koja ju definira, a HAUSER-ova interpretacija donijet će tim pjesmama novi sjaj i dubinu. Svaka nova objava donosi nešto posebno, a oni koji žele osjetiti snagu njegove glazbe u stvarnom vremenu znaju gdje je mogu pronaći.

Glazbena invazija kakvu svijet još nije vidio

Ovo nije uglađeni svjetski glazbeni katalog, već surova, autentična i nepredvidiva avantura kroz note i ritmove svih kontinenata. Od drevnih narodnih melodija do globalnih pop himni, sve prolazi kroz prizmu HAUSER-ovog violončela i eksplozivne energije koja ga je učinila jednim od najgledanijih glazbenika na svijetu. Njegovo pitanje svijetu je jasno, koja će zemlja biti najglasnija, najluđa, najponosnija?

Obožavatelji će moći uživo pratiti ovo epsko putovanje putem HAUSER-ovih društvenih mreža, gdje će redovito objavljivati nove izvedbe, trenutke iza kulisa i priče iz različitih kutaka svijeta.

U vremenu kada svijet nikad nije bio podijeljeniji, HAUSER donosi drugačiju poruku. Glazba ima moć ujediniti sve ljude, bez obzira na njihovu nacionalnost, vjeru ili jezik. Kroz "Music Unites the World", on dokazuje da je glazba više od umjetnosti, ona je emocija, komunikacija i most koji povezuje srca ljudi diljem planeta. Milijuni obožavatelja širom svijeta već s nestrpljenjem prate ovu glazbenu misiju. S više od 4 milijarde pregleda i preko milijardu streamova, HAUSER je nezaustavljiva sila, a sada ga čeka pozornica cijelog svijeta.

HAUSER nije samo virtuoz, on je pokret. Njegove izvedbe ruše granice klasične glazbe, donoseći publici sirovu emociju, nepredvidivost i energiju kakva se rijetko viđa. Njegov talent, karizma i strast prema glazbi čine ga jednim od najutjecajnijih glazbenika današnjice. Kroz "Music Unites the World", HAUSER ne donosi samo glazbu, već i poruku jedinstva, ljubavi i povezivanja. Svaka nota, svaki ton i svaka izvedba dio su veće priče, one koja pokazuje kako glazba ujedinjuje svijet.