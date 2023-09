Evolucija tenisica: od ljeta do jeseni

Tenisice, popularan izbor za udobnu i stilsku obuću, također prolaze kroz evoluciju ovisno o sezoni. No godišnja doba više nisu sasvim onakva kakva su nekad bila, jeseni mogu biti sunčane s malo kiše pa će nam tijekom takvih pa kako onda odabrati tenisice koje ćemo nakon ljeta moći nastaviti nositi dalje i kroz iduću sezonu?

Tenisice koje ćemo nositi i ljeti i u jesen - stalno!

Ljeto je sezona u kojoj žudimo za lakoćom koraka i udobnošću, te čak najviše za prozračnom obućom u kojoj nam neće biti vruće. A ako volite tenisice onda dobro znate kako pronalazak takvih tenisica nije nimalo lagan zadatak. A pogotovo nije lagan ako ih želite nositi i tijekom jeseni. Proizvođači tenisica dobro znaju vaše želje i potrebe pa sve više novaca ulažu u razvoj novih tehnologija i izradu tenisica koje će biti dovoljno prozračne za ljeto, a koje će štiti vaša stopala od neočekivane kiše. Takve tenisice nije teško pronaći, ta pogledajte samo ponudu PRM webshopa i u trenu ćete pronaći favorita, zar ne? A toj činjenici doprinosi i informacija kako se sve češće se modeli tenisica koje imaju umetke od mrežice, izrađene od posebnih materijala, nalaze na listama želja modno osvještenih individua, u čemu svakako prednjači brend New Balance. To nas ni ne čudi jer je retro stil još uvijek super popularan, dizajn koji asocira na retro tenisice za trčanje je u modi, a udobnost koraka i činjenica kako pristaju uz svaku kombinaciju čine ih idealnim izborom. Drugi brend na koji svakako vrijedi usmjeriti pažnju je kultni adidas Originals. Njihove popularne Gazellice su pravi fenomen jer ih iz sezone u sezonu viđamo u svim mogućim atraktivnim proljetnim, ljetnim, jesenskim, pa i zimskim modnim kombinacijama, a Superstar i Stan Smith su zauzeli posebno mjesto u srcima brojnih trendi muškaraca i žena diljem svijeta.

Kako odabrati tenisice koje će nas pratiti kroz godišnja doba?

Ljetne tenisice često su izrađene od laganih i prozračnih materijala poput mrežice i tekstila. Ovo omogućuje vašim stopalima da dišu čak i u najtoplijim danima. Pojedini modeli imaju i vodootporne membrane pa vam savjetujemo da birate takve kako bi ih nosili čim duže. Iako su one najčešće izrađene u svijetlim tonovima i uzorcima to ne znači da svijetle tenisice nećete moći uklopiti u svoje kombinacije za hladnije dane. Pogotovo jer su neutralne boje upravo one koje ćemo nositi ovih sezona. Ako pak uživate u modnoj igri, brend adidas Originals poznat je po svojim retro modelima u živim bojama i šarenim uzorcima koji donose svježinu i zabavu u vaš stil.

S dolaskom jeseni, prioriteti se svakako mijenjaju. Potrebna nam je obuća koja će nas grijati i zaštititi od hladnijih temperatura i kiše, a brend adidas Originals uspješno se prilagođava ovim potrebama. Kako jesen donosi hladnije vrijeme, visoke tenisice će biti idealan izbor. Da, iste one koje ste ljeti nosili kad ste išli istraživati obalu ili tijekom svojim izleta tijekom kojih ste kreirali sjajne ljetne upomene. Koža i druge kvalitetne tkanine su idealne, a nisu ograničene s vremenskim uvjetima. Koža je prirodan materijal nosim i ljeti i zimi te je sjajan primjer kako evolucija tenisica od ljeta do jeseni ne mora nužno biti promjeniva jer se nose kvalitetni materijali, visoka tehnologija izrade, prozračnost i neutralne boje u svako godišnje doba.