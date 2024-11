Eterno: Prva trgovina trajnog nakita u Hrvatskoj otvorena je u Zagrebu

Zagreb je postao bogatiji za jedinstvenu destinaciju – Eterno, prvu trgovinu trajnog nakita u Hrvatskoj, koja se nalazi u Tkalčićevoj ulici 53. Iza ovog projekta stoji Marko Vuletić, poznati hrvatski influencer s bogatim devetogodišnjim iskustvom u svijetu društvenih mreža, koji je svoju kreativnost pretočio u jedinstveni koncept personaliziranog nakita.

Eterno donosi inovaciju na domaće tržište nakita. Kupci mogu birati između čak 18 različitih vrsta lanaca izrađenih od srebra i pozlate od 18-karatnog zlata, uz raznovrstan izbor privjesaka. Posebnost ove ponude je mogućnost personalizacije – graviranje poruka, simbola poput srca ili zvjezdica omogućava stvaranje unikatnog nakita koji nosi osobnu priču.

Trajni nakit je poseban zbog svoje funkcionalnosti i trajnosti. Jednom postavljen, nakit se ne skida, čineći ga savršenim suputnikom u svakodnevnim aktivnostima. Napravljen od visokokvalitetnih, hipoalergenih materijala, siguran je za kožu i izdržljiv u svim uvjetima – bilo da je riječ o tuširanju, plivanju ili fizičkim aktivnostima. Također, bez problema prolazi sigurnosne provjere na aerodromima, eliminirajući potrebu za skidanjem prilikom putovanja.

Proces postavljanja nakita u Eternu je brz i bezbolan. Nakon što kupci odaberu lanac i privjeske, nakit se oblikuje i prilagođava te precizno zatvara sitnim zavarivanjem kako bi postao trajan.

Radno vrijeme trgovine je od ponedjeljka do petka od 12:00 do 20:00 sati, a subotom od 10:00 do 15:00 sati.

Eterno je mjesto gdje se stil i trajnost spajaju u savršenoj harmoniji. Nova trgovina u Tkalčićevoj pruža jedinstveno iskustvo i priliku da stvorite nakit koji će vas pratiti cijeli život.

Foto: Ino Zeljak

Foto: Ino Zeljak

Foto: Ino Zeljak

Foto: Ino Zeljak

Foto: Ino Zeljak

Foto: Ino Zeljak

Foto: Ino Zeljak