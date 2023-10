Ella Dvornik, Leona Paraminski i Duško Ćurlić otkrili kako je živjeti s kćerima

Kultni zagrebački klub SAX! sada već tradicionalno jednom mjesečno ugošćuje popularni talk show „Ženska priča“, kojeg vodi spisateljica i voditeljica Marijana Perinić. Uvijek zanimljive, aktualne i svevremenske teme i izvrsni sugovornici privlače brojne goste, stoga ne čudi da je SAX! i sinoć bio popunjen do posljednjeg mjesta. Razlog tome su gostovanja Elle Dvornik, Leone Paraminski i Duška Ćurlića, s kojima je Marijana Perinić razgovarala o životu s kćerima. Iza „Ženske priče“ stoji jedna topla, ljudska priča: sav prihod od ulaznica donira se Hrvatskom forumu protiv raka dojke Europa Donna, zbog čega rasprodan SAX! ima još veću težinu.

Ono što je zajedničko Elli, Leoni i Dušku jest činjenica imaju kćeri te je svatko od njih podijelio svoje iskustvo. Ella je otkrila kako je uvijek mislila da će biti mama sinova, međutim, sada nakon dvije kćeri, ne može zamisliti da je majka dječaka. Duško Ćurlić nadovezao se na Ellu i rekao kako je biti otac kćerima najveće bogatstvo. Također, često se susretao s malograđanskim upitima priželjkuje li sina, što mu je izrazito smetalo. Ella i Leona progovorile su i o porodu. Dok je Ella svoju prvu kćer rodila u svojim dvadesetima, Leona je rodila u 42. godini te su i jedna i druga istaknule prednosti i nedostatke svojih situacija. Dok je Ella fizički bila spremna, trebalo joj je vremena da prihvati činjenicu da će postati majka. S druge strane, Leona je mentalno bila spremna i silno je iščekivala svoju djevojčicu, međutim sam porod dosta ju je iscrpio. Leona se nadovezala na svoj život u Americi i istaknula kako svoju kćer Liv neće odgajati onako kako to rade Amerikanci. Veoma zanimljivo pitanje došlo je iz publike: kako se djeca gostiju nose s činjenicom da su im roditelji poznate osobe. Duško je otkrio kako je on izabrao baviti se javnim poslom, a ne njegova obitelj te da je čvrsto odlučio nikada ne eksponirati svoje kćeri i suprugu. Ella je otkrila kako je nju, kao dijete slavnog Dina Dvornika, to iskustvo osnažilo, unatoč tome što je bilo i neugodnih situacija i komentara. Smatra kako djeci treba priuštiti privatnost i slobodu, bez obzira na njenu profesiju.

Boje li se puberteta, kako odgajati djecu u današnjem svijetu, koje svoje osobine primjećuju kod kćeri i još mnogo toga otkrili su fantastični gosti u još jednom izdanju Ženske priče.