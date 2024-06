Davor Gobac, Tomislav Jelinčić i Frano Ridjan u talk-showu kod Marijane Perinić

Voditeljica, komičarka i spisateljica Marijana Perinić je u šestoj ovogodišnjoj epizodi popularnog talk-showa „Ženska priča“ ugostila trojicu izuzetnih muškaraca na temu „Tate i sinovi“. Ove posebne epizode, gosti su imali priliku uživati u razgovoru s legendarnim pjevačem Davorom Gobcem, poznatim frontmenom grupe Psihomodo Pop, kao i s televizijskim voditeljima Tomislavom Jelinčićem i Franom Ridjanom.

Glavna tema ove epizode bila je odnos očeva i sinova i roditeljski izazovi s kojima se susreću očevi. Frano Ridjan, poznat po svojoj duhovitosti, govorio je o dinamici u svakodnevnom životu i obavezama. "Moj mališa je Gobac tip, shvatio je život čim se rodio." šaljivo je rekao Frano. Također je ispričao kako je maksimalno iskoristio očinski dopust nakon poroda “Znao sam biti jedini tata u ordinaciji na što bi me pitali gdje je majka”, a ja bi u čudu odgovarao “Pa odmara, upravo je rodila”. Frano je na pitanje o popuštanju, što se tiče ocjena, odgovorio da je njegov sin u prvom razredu te da su dečki uvijek nestašniji od cura u tim godinama, ali da je “pobornik toga da im ocijene ne znače ništa u sustavu koji je već pomalo zastario”.

Foto: Marina Ribar

Davor Gobac je pak odgovorio kako je njegov sin oduvijek bio štreber i da zato nije ni išao u školu, dok je on na roditeljskom bio jednom i nikad više jer su svi roditelji gledali u njega. Gobac se osvrnuo i na odrastanje svog sina Vilija te rekao kako je "Izrastao bar 20 centimetara više nego što sam očekivao." našalio se Davor dodajući kako želi da njegov sin bude fin, pristojan i uljudan prema ženama. U razgovoru o nestašnim situacijama rekao je kako „nevolja“ njegovog sina svaki put zaobiđe. "Svaki put bi se izvukao i to je zadatak svakog djeteta - naučiti da se uvijek izvuče." rekao je Davor, najavljujući i svoje sudjelovanje u "The Voiceu" iduće godine. Također, istaknuo je da zbog nastupa nije prisustvovao mnogim obiteljskim trenutcima, ali da bi ih nadoknadio u slobodno vrijeme, tvrdi “Takav je život, treba se snaći”.

Foto: Marina Ribar

Tomislav Jelinčić otkrio je ključne vrijednosti koje želi prenijeti svojoj djeci "Htio bih da se ponašaju prema drugima kako bi i oni htjeli da se drugi ponašaju prema njima". Također, priznao je svoju ljubav prema kućanskim poslovima "Ja obožavam peglati, mene peglanje smiruje". Dok su Frano i Davor rekli kako nisu toliko strogi i ne žele nepotrebno „gnjaviti“ svoje sinove. Tomislav je odgovorio da ga najviše ljuti kada ga sinovi ne slušaju te da ga, kada dođe do toga, “čuje cijela zgrada”. Isto tako, rekao je da je ipak odnos između tate i kćeri poseban i da je prema svojoj kćeri Bugi popustljiviji. Na pitanje o tome da li bi imali još djece, Tomislav je odgovorio “da mi žena opet zatrudni bili bi..”, na što se njegova žena iz publike ubacila i rekla “baka i djed”, a ne mama i tata.

Foto: Marina Ribar

Na pitanje o tome hvale li se njihova djeca time što su im očevi poznate osobe Tomislav je odgovorio kako se nikada nisu hvalili na način 'znaš ti tko je moj tata', što je naglasio da smatra uspjehom. Dok je Davor dodao „Sada se ja hvalim što je on moj sin“.

I nakon ove, malo drugačije, epizode popularnog talk showa gosti su uživali u razgovoru te s osmijehom pratili sve što su gosti imali za reći, a svi očevi koji su bili u publici će vjerojatno biti malo popustljiviji prema svojim sinovima.

Foto: Marina Ribar