Čak 60 posto Hrvata smatra da su smrznute namirnice dobro rješenje za smanjenje bacanja hrane

Ove godine obilježava se 100 godina tehnike brzog smrzavanja koju je utemeljio Clarence Birdseye, a zahvaljujući kojoj Ledo i danas čuva svježinu i nutritivne vrijednosti namirnica, omogućujući svojim potrošačima da tijekom cijele godine nadohvat ruke imaju najkvalitetnije proizvode, bez obzira na sezonu. Navedena tehnika štiti namirnice od vanjskih utjecaja tako što se stvaraju sitni kristali koji ne razaraju strukturu stanica namirnice, a dokazano je da na taj način smrznuta hrana može sačuvati više minerala i vitamina nego što bi ih zadržala bilo kojom drugom metodom čuvanja (poput konzerviranja, sušenja ili soljenja).

Stoga ne iznenađuje da ta revolucionarna tehnika ni danas među potrošačima ne gubi na važnosti. Kako je pokazalo istraživanje “Održivost – mišljenja i ponašanja potrošača”, koje je u suradnji s Ledom proveo IPSOS u studenom 2023., trećina stanovništva u Hrvatskoj smatra da je stanje okoliša u kritičnoj fazi, a još se dok 39 posto slaže da je izuzetno važno ubrzo poduzeti korake kojima ćemo se okrenuti održivijim sustavima proizvodnje hrane. Ono što je još važnije – čak 60 posto ispitanika uključenih u istraživanje smatra da smrznuta hrana doprinosi rješenju globalnog problema bacanja ogromnih količina hrane.

“Prosječni Hrvat godišnje baci 71 kilogram hrane, stoga nam je važno ne samo podizati svijest nego i svojim portfeljem ponuditi praktična rješenja za kupnju namirnica i planiranje obroka. K tome, potrošači danas više nego ikad obraćaju pozornost na zdravstvene dobrobiti, a Ledo svojim proizvodima omogućava raznovrsnu prehranu tijekom cijele godine. Ledov smrznuti asortiman uvijek je dostupan te omogućava jednostavniju i bržu pripremu obroka bez produljene termičke obrade, eliminirajući korake čišćenja i sjeckanja, što ga čini praktičnom opcijom, posebno u užurbanom životnom tempu”, poručila je Ivana Miličić, brand building manager u tvrtki Ledo Plus.

Foto: Ledo

Podaci iz navedenog istraživanja, provedenog na uzorku od 1000 ispitanika obaju spolova u dobi od 18 do 60 godina dokazuju da oni žele jesti zdravo, organski i lokalno uzgojeno, a upravo te odrednice imaju natprosječne rezultate u pogledu relevantnosti i namjere kupnje kod potrošača kada je riječ o smrznutoj hrani.

Čak 50 posto ispitanika temu održivosti smatra vrlo važnom. 62 % smatra da su važni benefiti smrznute hrane to da zadržava važne nutrijente, da ne sadrži ništa umjetno te da se preporučuje kao dio zdrave prehrane. Važno je napomenuti da su u uzorak istraživanja uključena domaćinstva s jednom osobom, parovi i obitelji s djecom različitog uzrasta, multigeneracijske obitelji i drugi oblici zajednica, objedinjujući tako širok spektar potencijalnih potrošača s različitim preferencijama kupnje.

Proteklih desetljeća patenti Clarencea Birdseyea bili su osnova poslovanja međunarodnog brenda smrznute hrane Birds Eye, koja se danas u Europi distribuira kao jedan od brendova Nomad Foodsa. Upravo je Nomad Foods vodeća europska i jedna od globalno najvećih kompanija za smrznutu hranu, a među brendovima koje okuplja od 2021. je i hrvatski Ledo.

Ledo plus najveći je domaći proizvođač sladoleda i distributer smrznute hrane koji zapošljava više od 1000 stručnjaka. U rujnu 2021. Ledo plus postao je dio Nomad Foodsa, najveće europske kompanije za smrznutu hranu. Smrznuti proizvodi Leda plus inovativni su i praktični te svojim nutritivnim vrijednostima pridonose zdravom načinu života.