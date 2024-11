Blitz-CineStar grupa najavila spektakularnu 2025. godinu!

U duhu inovacija i vrhunskog filmskog doživljaja, agencija Vox Communications, ekskluzivni partner CineStar Channels i CineStar kina, sinoć je za brojne uzvanike iz poslovnog i medijskog svijeta predstavila program za 2025. godinu na ekskluzivnom događanju u Kaptol Boutique Cinema. Najavljeni su brojni naslovi koji će obilježiti iduću godinu, uključujući filmske i serijske novitete na CineStar Premiere kanalima, novi CineStar Kids kanal, te uzbudljive nadolazeće blockbustere koji će zasjati u CineStar kinima. Događanje je obilježeno i premijerom dugo iščekivanog filma Gladijator II, u režiji Ridleyja Scotta, koji donosi epsku priču o časti, osveti i borbi za pravdu.

Sinoć su na ekskluzivnoj premijeri filma Gladijator II u Kaptol Boutique Cinema detaljno prikazani programski planovi CineStar Channelsa, uključujući ekskluzivne nove serije i premijere. Gledatelji će već krajem ovog mjeseca moći uživati u povijesnoj seriji Those About To Die (Oni koji će umrijeti) s legendarnim Anthonyjem Hopkinsom i Iwanom Rheonom u glavnim ulogama, koja kreće s prikazivanjem 29. studenog u večernjem terminu na CineStar Premiere kanalima. U nastavku nas očekuju serije Fallen (Pali anđeo) od 3. siječnja i Paris Has Fallen (Pad Pariza) od 31. siječnja, te sve sezone popularne serije Breaking Bad, koja kreće 13. siječnja na CineStar Premiere 1 kanalu.

Foto: Promo

Uz sadržaj za odrasle, CineStar Channels su najavili i poseban kanal za najmlađe - CineStar Kids, koji donosi visokokvalitetne obiteljske filmove sinkronizirane u vrhunskoj kvaliteti. Ovaj kanal pružit će zabavan i edukativan sadržaj koji će privući gledatelje svih uzrasta i pružiti čaroliju kina u svakom domu.

Na prezentaciji su također najavljeni novi blockbusteri koji stižu u CineStar Cinemas tijekom 2025. godine. Među najuzbudljivijim naslovima izdvajaju se novi film Guyja Ritchieja In the Grey, Disneyjeve Snjeguljica i Elio te Zootopia 2, nastavak popularnog filma Računovođa s Benom Affleckom u travnju, te posljednji nastavak Nemoguće misije s Tomom Cruiseom u svibnju. Na jesen nas u CineStar kinima očekuje i Mortal Kombat, novi nastavak hita Now You See Me te krajem godine veliki kino hit Avatar: Vatra i pepeo. Obiteljima će posebno biti zanimljiva animirana komedija Hit Pig, kao i Mindcraft Film te Štrumpfovi, dok ljubitelje akcije očekuje peti nastavak John Wick franšize - Ballerina, kao i film Formula 1 s Bradom Pittom u glavnoj ulozi.

Foto: Promo

CineStar kina, uz bogat filmski sadržaj, nastavljaju s ulaganjima u korisnički doživljaj: predstavljena je nova web stranica prilagođena brzoj kupnji ulaznica, najavljena je aplikacija koja će dodatno olakšati korisnicima pristup sadržaju, te digitalni kiosci na CineStar lokacijama diljem Hrvatske.

Za vrhunac večeri, nakon inspirativne prezentacije, uslijedio je tematski koktel uz nastup benda Gladiators by Ante Gelo, koji su izvodili legendarne skladbe tematski vezane uz film Gladijator, uz pratnju gladijatora i rimskih vojnika iz Udruge Spectacula Gladiatoria koji su dodatno obogatili ugođaj premijere. Premijeri su nazočili i borci s FNC 20 carda: Francisco Barrio, Matej Batinić, Tomislav Sičaja, Aleksandar Vukosavljević, Fran Luka Đurić i Tiriel Luka Abramović, moderni gladijatori borilačkih vještina, čiji je duh borbe i hrabrost dodatno istaknula poveznicu s antikom i povijesnim junacima.

Premijeru filma nisu propustili ni Aleksandra Dojčinović, Branka Krstulović, Mirna Maras Batinić, Daria Lorenci Flatz, Domagoj Jakopović Ribafish, Petar Radojčić Bizzo, Andreja Vukojević, Krešimir Renzo Prosoli, Anita Letica, Arash Repač te novinari i filmski kritičari Boško Picula, Hrvoje Marjanović, Tihomir Polančec i mnogi drugi.

Foto: Promo

Premijera filma Gladijator II, koji u kina dolazi više od 20 godina nakon prvog dijela, izazvala je oduševljenje publike i filmskih profesionalaca. Pod redateljskom palicom Ridleyja Scotta, ovaj povijesni spektakl prati priču o Luciusu (Paul Mescal), mladiću koji, nakon što je svjedočio smrti legendarnog Maksimusa, ulazi u Koloseum kako bi povratio čast i pravdu u Rimskom Carstvu. Uz Mescala, u filmu se pojavljuju Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger i mnogi drugi glumački velikani, u priči koja se odvija kroz spletke, moć i borbu za oslobođenje Rima od tiranije.

Film Gladijator II udistribuciji Blitz filma možete pogledati u CineStar kinima već danas, a ulaznice su dostupne online ili na blagajnama kina.

Foto: Promo

Foto: Promo