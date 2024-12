Biografski film o baš Robbieju Williamsu, o kojem priča cijeli svijet, od 26.12. u CineStaru

“Better man” temelji se na istinitoj priči o meteorskom usponu, dramatičnom padu i nevjerojatnom ponovnom usponu britanske pop ikone Robbieja Williamsa, jednog od najvećih zabavljača svih vremena. Pod vizionarskim vodstvom Michaela Graceya (Najveći showman), film je jedinstveno ispričan iz Robbiejeve perspektive, hvatajući njegovu prepoznatljivu duhovitost i nesalomljiv duh. Prati Robbiejevo putovanje od djetinjstva kada je obožavao nogomet, do najmlađeg člana top-lista boybanda Take That, do njegovih neusporedivih postignuća kao solo izvođača koji obara rekorde - dok se cijelo vrijeme suočava s izazovima koje mogu donijeti stratosferska slava i uspjeh. Ovaj izvanredni film, kojeg je režirao Michael Gracey, najpoznatiji po hitu The Greatest Showman, nominiran je upravo za 82. Zlatni globus, za najbolju originalnu pjesmu - Forbidden Road te je osvojio rekordnih 16 nominacija za prestižne AACTA nagrade, što ga čini najnominiranijim filmom u 66-godišnjoj povijesti tih nagrada!

“Better Man” nije samo film o jednom od omiljenih glazbenika našeg vremena, već i vizualni spektakl koji donosi nevjerojatno emotivno putovanje kroz Robbiejevu karijeru, osobni život i neprestane borbe s vlastitim demonima. Film je već od samog početka stekao veliki interes publike i kritike te je postao najuzbudljiviji naslov za sam kraj ove godine.

Uz nominacije za najbolji film, najbolju režiju i najbolji scenarij, “Better Man” je osvojio i nominacije za glumačke, tehničke i kreativne kategorije. Osim toga, po prvi puta AACTA nagrade prepoznale su i motion capture izvedbe, a Jonno Davies je nominiran za svoj izniman rad u ulozi Robbieja Williamsa, koji je pomaknuo granice glume i tehnologije.

Ovaj film neće samo zadovoljiti obožavatelje Robbieja Williamsa, već će zasigurno osvojiti i širu publiku jer nudi ne samo nevjerojatnu glazbu, nego i snažnu, inspirativnu priču. Uz to, ako već niste, zbog hrabrosti i originalnosti kojom priča svoju priču bez da podilazi publici, defitivno ćete postati fan britanske pop ikone.

Robbie Williams jedan je od najnagrađivanijih glazbenika na svijetu, sa šest najprodavanijih albuma u povijesti Velike Britanije, 85 milijuna prodanih albuma širom svijeta, 14 singlova koji su dosegli prvo mjesto te rekordnih 18 BRIT nagrada – više nego bilo koji drugi umjetnik. Godine 2022. sa svojim 14. albumom koji je dosegao prvo mjesto u Velikoj Britaniji, album XXV, oborio je rekord postavši njegov 14. album broj 1 u Velikoj Britaniji. Na njegovim koncertima u Knebworthu 2003. godine okupilo se 375.000 obožavatelja u tri noći – taj rekord još uvijek nije nadmašen. Dobro je poznat i hrvatskoj publici – nastupao je u Maksimiru i u Puli te kao veliki nogometni fan izjavio da obožava Luku Modrića.

Better Man je film koji bi mogao postaviti nove standarde u filmskoj industriji i pretvoriti Božićnu sezonu u kino događaj koji se ne smije propustiti. S obzirom na izvanrednu produkciju, fantastične glumačke izvedbe i snažnu emocionalnu povezanost s publikom, ovaj film ima potencijal postati jedan od najvećih kino hitova.

Film je u kino distribuciji Blitz -a od 26. prosinca, a osim redovnih projekcija za koje je pretprodaja već otvorena, CineStar ga je uvrstio na CineLady New Year’s Special event projekcije 26.12.u Zagrebu, Osijeku, Rijeci I Splitu i 27. 12. na Kino & Vino specijalni program u Kaptol Boutique Cinema I Mall of Splitu.

Pripremite se na nezaboravan filmski doživljaj koji će vas pratiti i dugo nakon što napustite kino dvoranu. Više informacija I kupovina ulaznica na www.cinestarcinemas.hr