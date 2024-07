Top izbor za obiteljski odmor: Ovo su najisplativije kreme s visokim SPF faktorom

Ljeto je pred vratima, a s njim dolaze i planovi za obiteljske odmore na plaži, izlete u prirodu i duge sate provedene na otvorenom. Krema s visokim SPF faktorom postaje neophodna stavka u svakoj torbi i to ne samo onoj za plažu. No, uz mnoštvo opcija, odabir prave kreme može biti izazovan pa smo istražili novi dm katalog i provjerili koje su najisplativije kreme s visokim SPF faktorom koje će vam pružiti najbolju zaštitu. Pronašli smo one koji nude izvrsnu zaštitu od štetnih UV zraka, a istovremeno su nježni prema vašoj i dječjoj koži te pristupačni za obiteljski budžet. U nastavku provjerite naših TOP 7, a sve ostale dm proizvode možete istražiti i u aplikaciji 'Moj dm'.

Za najmlađe tu je babylove sensitive krema za sunčanje ZF 50+. Ova krema dolazi u pakiranju od 75 ml po cijeni od 3,95 eura. Formulirana je za osjetljivu dječju kožu, pruža visoku zaštitu od štetnih UV zraka dok je istovremeno vrlo nježna i hipoalergena. Ova krema se lako nanosi i brzo upija, bez ostavljanja masnih tragova.

Za dodatnu praktičnost, pogotovo kad one najmlađe treba zaštititi od sunca u svakoj prilici, tu je babylove sprej za sunčanje za bebe ZF 50+. Ovaj sprej dolazi u većem pakiranju od standardne kreme, onoj od 150 ml po cijeni od 5,95 eura. Osmišljen je za nježnu bebinu kožu te pruža visoku zaštitu od sunca, brzo se upija i lako nanosi, što ga čini idealnim za roditelje koji žele brzo i učinkovito zaštititi svoju djecu od štetnih UV zraka.

Alverde krema za sunčanje Sensitive ZF 50 još je jedan odličan izbor. Dolazi u pakiranju od 75 ml po cijeni od 5,75 eura, a zbog svoje ambalaže praktična je i za torbicu i za torbu za plažu. Formulirana je za osjetljivu kožu, pruža visoku zaštitu i njegujući efekt, a njezin miris i tekstura su lagani pa se brzo upija i ne ostavlja tragove. Pogodna je za svaki izlazak iz kuće i za sve članove obitelji, od onih najmlađih do najstarijih.

Zaštitni faktor 50 daje maksimalnu zaštitu koži, a ovaj Sundance transparentni sprej ne ostavlja bijele tragove na koži, odjeći, kupaćim kostimima ili ručnicima. Izvrstan je i jednostavan za upotrebu te se lako razmazuje i brzo upija u kožu. Po cijeni od 6,25 eura za 200 mililitara zbilja je pravi cjenovni bonbon!

Za djecu i one s osjetljivom kožom, tu je SUNDANCE MED Ultra Sensitive Kids sprej za sunčanje ZF 30. Ovaj sprej, također u pakiranju od 200 ml, dolazi po cijeni od 7,25 eura. Dizajniran je posebno za djecu s osjetljivom kožom, pružajući nježnu, ali učinkovitu zaštitu od sunca. SUNDANCE MED Ultra Sensitive Kids sprej lako se nanosi, brzo upija i ne sadrži mirise ni konzervanse, što ga čini idealnim za sve tipove kože.

Ne smijemo zaboraviti ni na zaštitu usana. SUNDANCE balzam za usne kokos ZF 30 dolazi u praktičnom pakiranju od 10 ml po cijeni od 1,95 eura. Ovaj balzam štiti vaše usne od štetnih UV zraka, istovremeno ih hidratizira i ostavlja ugodan miris kokosa. Savršen je dodatak vašoj torbi za plažu, osigurava da su sve vaše potrebe za zaštitom od sunca pokrivene.

Za one koji traže dodatnu zaštitu i praktičnost, Olival Sun Stick Multiprotect ZF 50 je izvrsna opcija. Ovaj stick dolazi u pakiranju od 15 ml po cijeni od 9,90 eura. Idealan je za ciljanu zaštitu osjetljivih područja poput lica, nosa, ušiju i ramena. Jednostavan je za nanošenje, kompaktan i pruža visoku zaštitu od UV zraka, čime osigurava da vaša koža bude sigurna i zaštićena tijekom cijelog dana, gdje god se nalazili.

„Zaštiti se… i uživaj na suncu“

U dm katalogu, dm online shopu i dm prodavaonicama možete istražiti dodatnu ponudu asortimana proizvoda za zaštitu od sunca te njegu kože nakon izlaganja suncu. Također, valja istaknuti da od 1.7. do 31.7.2024. pri kupnji dva ili više proizvoda za njegu i zaštitu od sunca u prodavaonicama dm-a kupci na dar dobivaju torbu za plažu.

Osim toga, dm i ove godine provodi svoju inicijativu „Zaštiti se… i uživaj na suncu“ kroz koju se već 11 godina organiziraju besplatni dermatološki pregledi diljem Hrvatske u suradnji s Hrvatskim dermatovenerološkim društvom. Ove godine dm organizira besplatne dermatološke preglede u 14 gradova, a detalje možete pronaći na njihovim službenim stranicama.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i dm-a.