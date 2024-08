Evo koji će modeli tenisica biti najpopularniji ove jeseni

Jesen u našu garderobu uvijek unosi određene stilske promjene, a dolazak hladnijih dana ujedno je sjajna prilika da obogatimo svoj ormar s novim trendi komadima. Brojni su brendovi već predstavili svoje raskošne kolekcije za jesen i tako nam najavili još jednu uzbudljivu sezonu.

Uz trendi komade i klasike kao što su baloneri i traperice, posebnu pažnju u novim kolekcijama privlače i trendi modeli cipela za jesenske dane, a kao ultimativni favorit, bez obzira na godišnje doba, ističu se tenisice.

Udobne i uvijek trendi, tenisice su idealan dodatak svakoj garderobi. Danas tenisice više nisu rezervirane samo za sportske aktivnosti, već ih volimo nositi i u svakodnevnim kombinacija. Svake sezone na modnoj se sceni pojavljuju neki novi it modeli, a trendovi će i ove jeseni biti prilično raznoliki.

Nakon dominacije Adidasovih Sambica i Gazella, nastavlja se opsesija retro modelima. Tenisice kakve su se nosile u prošlosti opet su trendi. Osim što izgledaju jako 'kul' te će začiniti svaki look, ujedno su i cjenovno pristupačne – za razliku od dizajnerskih modela koje si malo tko može priuštiti.

Od elegantnih Veja modela pa do Reebokica u retro stilu, u nastavku smo izdvojile neke od najboljih modela tenisica koji će ove jeseni biti IN, a s lakoćom će se uklopiti u svaku garderobu.

Veja Campo

Otkako su se pojavile na modnoj sceni, ove su tenisice postale pravi modni klasik i još uvijek su nepogrešiv izbor. Elegantne i s dozom luksuza, prilagodljive su svakom stilu. Najbolje će izgledati uz jednostavne i minimalističke outfite.

Veja Campo - 150 € (Arket)

New Balance

Tenisice ovog poznatog brenda gotovo su stalno rasprodane, a u trendu su već nekoliko sezona i čini se da će se njihova popularnost nastaviti i ove jeseni. Trendseterice ih obožavaju jer pristaju uz doslovno sve, a među najpoželjnijim modelima su New Balance 530 i 327.

New Balance 327 - 130 € (Arket)

New Balance 530 - 130 € (Arket)

Reebok

Za sve one koji više preferiraju tenisice s daškom kul karaktera, Reebokovi modeli Court ili Club C 85 sjajan su izbor. Izuzetno su efektne i upečatljive pa će uz njih svaki look djelovati zanimljivo.

Reebok Classic Court - 94,10 € (Zalando)

Reebok Classic CLUB C 85 - Tenisice 99,41 € (Zalando)

Adidas Gazelle

U posljednjih nekoliko godina Adidas tenisice postale su jako popularne među trendsetericama, a svake sezone brend predstavlja neke nove modele koje svi požele imati. Gazelle modeli su klasik koji će se uklopiti u svačiji stil, udobne su za nošenje i djeluju prilično elegantno pa su savršen odabir za svakodnevno nošenje.

adidas Originals GAZELLE BOLD W - 119,32 € (Zalando)

adidas Originals GAZELLE INDOOR - 119,32 € (Zalando)

Superga

Tenisice ovog talijanskog brenda svojim su klasičnim i bezvremenskim dizajnom osvojile mnoge pa i poznate holivudske zvijezde, a voli ih nositi i britanska princeza Kate Middleton. Dostupne su u mnoštvo različitih boja, a najbolje od svega je što su i cjenovno pristupačne.

Superga 2750 COTU CLASSIC UNISEX - 68,88 € (Zalando)