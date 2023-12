Počelo je sezonsko sniženje u H&M-u: 20 komada koje se isplati sada kupiti

Iako uobičajena sezonska sniženja počinju nakon Božića, pojedini brendovi već su krenuli s popustima i raznim promocijama, a među njima je i švedski gigant H&M. Zima službeno još ni nije počela pa su sezonska zimska sniženja zapravo sjajna prilika da osvježiš svoju garderobu i nabaviš statement komade koje ćeš moći nositi sezonama.

Na H&M-ovom sniženju našli su se zaista sjajni komadi, a s obzirom na to da je riječ o prvom krugu sniženja, popusti idu do 50 posto. Od vunenih kaputa pa do pletiva i upečatljivih modnih dodataka za zimu, ponuda je uistinu bogata i raznolika pa ćeš sasvim sigurno pronaći komade koji će se s lakoćom uklopiti u tvoj ormar.

Želiš li kupovati pametno, prilikom shoppingiranja najbolje je fokusirati se na klasične komade umjesto na trendi modele koji iduće sezone više neće biti u modi. Pregledaj svoj ormar i razmisli što ti je uistinu potrebno. Na taj ćeš način izbjeći zamku kupovanja onih stvari koje ćeš nositi samo par puta. Na sniženjima se svakako isplati kupovati klasike, poput kaputa, vunenog džempera ili pak kožnih čizama, a izbor s kojim ne možeš pogriješiti su i zimska prošivena jakna, klasična bijela košulja ili pak traperice.

Istražile smo koji su se sve komadi našli na sniženju u H&M-u, a neke od naših favorita izdvajamo u nastavku.

Sniženo s 40 eur na 21 eur

Sniženo s 90 eur na 51 eur

Sniženo s 40 eur na 21 eur

Sniženo s 70 eur na 49 eur

Sniženo s 80 eur na 45 eur

Sniženo s 45 eur na 26 eur

Sniženo s 179 eur na 107 eur

Sniženo s 36 eur na 20 eur

Sniženo s 60 eur na 36 eur

Sniženo s 36 eur na 20 eur

Sniženo s 35 eur na 25 eur

Sniženo s 179 eur na 125 eur

Sniženo s 13 eur na 8 eur

Sniženo s 70 eur na 41 eur

Sniženo s 75 eur na 41 eur

Sniženo s 40 eur na 21 eur

Sniženo s 50 eur na 35 eur

Sniženo s 30 eur na 20 eur

Sniženo s 36 eur na 25 eur

Sniženo s 38 eur na 27 eur