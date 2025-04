Mlada poduzetnica Lucija stvorila je modnu oazu u Sisku za sve žene

Haljine su jedan od najomiljenijih komada u modnom svijetu pa nije neobično što se u posljednje vrijeme sve više otvaraju saloni za iznajmljivanje haljina. Svaka žena se želi osjećati sjajno u svečanim prigodama, a opet ne želi imati puno komada u ormaru koje će odjenuti samo jednom. Upravo zato su saloni za iznajmljivanje haljina postali prave modne oaze u kojima sve više žena pronalazi što želi za svaki događaj. I ono što je najvažnije, specijalizirani saloni se otvaraju svim dijelovima Hrvatske, a jedan od njih se nalazi i u Sisku. S vlasnicom salona za iznajmljivanje haljina, 24-godišnjom Lucijom Vlašić, razgovarali smo o izazovima koje donosi ulazak u poduzetnički svijet i zašto se nakon studija sociologije odlučila za modu.

Studirali ste sociologiju, zašto ste se nakon završetka studija odlučili za modu?

Moda je oduvijek bila dio mog života, još kao dijete sam se voljela oblačiti u mamine haljine i krišom uzimati njen ruž. Ono što je vjerojatno najviše obilježilo moju ljubav prema modi je period djetinjstva kada sam bila upisana u školu za manekene. Drago mi je da sam se nakon toliko godina ponovno vratila u modni svijet i ostvarila svoju dječju želju. Zapravo volim raditi i jedno i drugo. Jako me zanima ponašanje ljudi i volim raditi istraživanja o tome. Iako sam završila sociologiju, moda je oduvijek bila prisutna u mom životu. Još uvijek se želim baviti sociologijom, no to je za sada u drugom planu.

Zašto baš salon za iznajmljivanje i koliko je teško pokrenuti vlastiti posao?

Ideja za otvaranje salona došla je iz kombinacije osobnog iskustva i ljubavi prema modi. Često sam bila u situaciji gdje mi je trebala svečana haljina, ali nisam htjela trošiti puno novaca na nešto što ću obući samo jednom. Shvatila sam da sve žene oko mene dijele isti problem i tada se rodila ideja: zašto ne isprobati nešto novo i u Sisku? Koliko je teško pokrenuti vlastiti posao ovisi o vama i o vrsti posla koji želite pokrenuti. Nažalost nisam uspjela dobiti niti poticaje niti kredit tako da sam sve sama morala financirati što je bilo malo izazovno. Prostor u Sisku nije bilo lako pronaći s obzirom na to da je dosta zgrada neuporabljivo nakon potresa, no kada se pronađe prostor papirologija se lako riješi.

Foto: Privatni album

Kome su namijenjene haljine? Djevojkama, starijim ženama?

Haljine koje su u ponudi namijenjene su svim ženama. Bilo mi je važno da tko god uđe u salon može nešto naći za sebe bilo da treba haljinu za rođendan, maturalnu zabavu, vjenčanje ili nešto drugo. U ponudi su haljine premium high-street brendova poput Oh Polly, Bella Barnett, Meshki i drugih koji nude moderne i kvalitetne haljine za sve posebne prilike.

Je li teško odabrati haljine za različite žene?

Dok biram haljine koje ću naručiti vodim se time da pratim koje haljine su sada u trendu i koje haljine su primjerene za koju priliku. Pazim da naručujem i kratke i duge haljine te u što više različitih boja jer svatko ima drugačiji ukus te želim da ima ponešto za svakoga. Za sada u najvećem fokusu je iznajmljivanje haljina te u ponudi ima i desetak torbica. Planiram širiti izbor haljina i torbica, a tko zna možda u budućnosti proširim asortiman na druge modne dodatke.

Iznajmljivanje haljine kod nas je još uvijek novo. Kako funkcionira proces iznajmljivanja?

Cijeli proces iznajmljivanja vrlo je jednostavan. Žene dođu u salon isprobati haljinu te ju rezerviraju za datum kada im treba. Haljinu onda dobiju dan, dva prije prigode za koju su je rezervirale te ju nakon toga vraćaju u salon. Haljine se iznajmljuju na maksimalno četiri dana, no uz dogovor se može i produljiti.