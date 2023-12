Od bisera do šljokica: Džemperi s ukrasnim detaljima ove su zime jako trendi

Temperature su ovih dana prilično niske što nas je natjeralo da posegnemo za onim najtoplijim komadima unutar svojih ormara. Uz vunene kapute i čizme, toplo pletivo osnova je svake zimske garderobe, a trendovi su i ove sezone prilično raznoliki.

Nosi se doslovno sve – od elegantnih kašmir pulovera i pletenih haljina pa do dugih kardigana, u raskošnoj ponudi modnih brendova svatko će pronaći nešto za sebe. Džemperi su savršen dodatak zimskim kombinacijama jer su istovremeno i udobni i stylish, a nas su posebno oduševili upečatljivi modeli ukrašeni biserima, šljokicama, perlicama i sličnim ukrasnim detaljima.

Pletivo s ovakvim efektnim detaljima unijet će dašak elegancije i glamura u naše svakodnevne kombinacije te začiniti svaki zimski look, a može se pronaći u ponudi brojnih high street brendova. Džemperi ukrašeni biserima ili šljokicama mogu se nositi svaki dan, kao dio ležernih kombinacija, no odlično će upotpuniti i one malo svečanije outfite jer upravo zbog tih detalja djeluju glamurozno i pomalo luksuzno.

Istražile smo kolekcije naših omiljenih brendova, a one najljepše modele donosimo u nastavku.

