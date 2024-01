12 lijepih shopper torbi iz aktualne ponude u koje stane - baš sve

Iako nekad obožavamo male party torbice (u koje doslovno stane samo mobitel), u nekim situacijama trebamo puno mjesta jer nosimo puno stvari. Čeka li te dug dan, sigurne smo da voliš ponijeti veću torbu i za te su prilike savršene shopper torbe. Kao stvorene su za posao, nenadanu kupnju nakon, ali i trenutke u kojima odmah poslije posla juriš na trening. Ma za sve!

Najčešće su u crnoj boji, no ima ih u širokoj paleti boja i materijala – od tkanine do kože. Mnoge od njih su i platnene što je posebno pohvalno u kontekstu održivosti. Uglavnom, pod pojmom 'shopper torba' možemo naći najrazličitije modele za različite prigode. Kožne su sjajne za dnevna druženja, a lijepe su nam i one od napa kakve možeš pronaći u Massimo Dutti trgovinama.

Znamo da torbi nije nikad dosta pa smo izdvojile raznovrsne shopper modela po različitim cijenama. Na ovom bi popisu svatko mogao pronaći nešto za sebe!

H&M shopper torba – 24,99 eura

Ova je torba dostupna u više boja, no nama se najviše sviđa tamnosiva varijanta te crna s uzorkom.

H&M shopper – 19,99 eura

Dostupna u crnoj i bijeloj boji.

H&M shopper – 30,99 eura

Mango shopper torba – 22,99 eura

Mango shopper torba s dvostrukom ručkom – 39,99 eura

Mango shopper torba efekta kože – 39,99 eura

Mango shopper torba s kopčom – 49,99 eura

Stradivarius shopper torba od umjetne kože – 29,99 eura

Bershka shopper torba sa zakovicama – 22,99 eura

Reserved shopper torba – 35,99 eura

Massimo Dutti velika platnena shopper torba – 59,95 eura

Massimo Dutti shopper torba od napa – 249 eura

