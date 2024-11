Mango outlet ima sniženje do 80% - zimski favoriti od 6 eura

Iako je do "Crnog petka" preostalo još dva tjedna, neki brendovi već sada nude akcije u sklopu priprema za najveći shopping događaj godine. To je idealna prilika da uhvatimo željene komade na popustima. Jedan od njih je i Mango Outlet, online trgovina koja redovito nudi odlične popuste, a ovoga puta predstavlja "pre-Black Friday" rasprodaju. Na njihovoj stranici navode da ponuda traje do 20. studenog (samo online) i obuhvaća tisuće proizvoda s popustima do 80 posto. Na popustu se nalaze artikli iz muške, dječje i ženske kolekcije, a osim sezonskih ljetnih komada, mogu se pronaći i odlični modeli za hladnije dane. Za tebe smo izdvojili komade iz ženske zimske kolekcije, a istaknuli su se i komadi po cijenama od desetak eura.

Također, u Mango Outletu sigurno nećete pogriješiti ako potražite topliji blejzer ili jaknu, a zanimljiva je i ponuda pletiva i dobrih traperica. Među trendi artiklima izdvaja se odjeća poput traper suknje. Osim toga, u bogatoj ponudi pronaći ćeš i savršen komad za nadolazeću blagdansku sezonu, poput šljokičastih ili metalik komada, a u ponudi se nalaze i satenska odijela.

U nastavku izdvajamo ponudu iz omiljenog high street brenda.

Mini suknja - 5,99 €

Satenske hlače - 6,99 €

Vesta - 9,99 €

Bluza - 9,99 €

Pulover - 10,99 €

Haljina - 9,99 €

Suknja - 11,99 €

Traper suknja - 11,99 €

Džemper - 26,99 €

Jakna - 15,99 €

Krznena jakna - 55,99 €

Sako - 34,99 €

Sako - 33,99 €

Kombinezon - 19,99 €

Vunena haljina - 30,99 €

Košulja - 14,99 €

Bluza - 14,99 €

Metalik traperice - 32,99 €

Kožne hlače - 14,99 €

Jakna - 37,99 €

Sako - 56,99 €

Hlače - 18,99 €

Vuneni kaput - 83,99 €

Jakna - 48,99 €

Prsluk - 37,99 €