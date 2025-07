Ljetna elegancija u bijelom: 20 neodoljivih komada sa sniženja

Ljetna sniženja donose savršenu priliku da obnovimo ljetnu garderobu – a bijeli komadi su svakako investicija koja se isplati

Bijela odjeća oduvijek je simbol elegancije, svježine i lakoće. Bez obzira voliš li minimalistički stil ili voliš eksperimentirati s modom, bijela boja je baza svake chic kombinacije. Ljeti osobito dolazi do izražaja – ističe preplanuli ten, osvježava svaki look i uvijek djeluje profinjeno. Osim toga, bijeli komadi izvrsna su osnova za capsule garderobu jer se lako kombiniraju s gotovo svim bojama, uzorcima i teksturama.

Od oversized lanenih košulja i klasičnih sakoa do ženstvenih haljina i lepršavih suknji, bijela boja i ovog ljeta dominira kolekcijama. U tijeku su ljetna sniženja pa high street brendovi nude pregršt bijelih komada na popustu, a među njima su i nosivi basic modeli i trendovski statement komadi koji se mogu nositi godinama. Uz to, ističu se i modni dodaci u bijeloj boji, od sandala do torbi, koji djeluju izuzetno profinjeno i chic. Sniženja su idealna prilika da uloviš kvalitetne komade po pristupačnijim cijenama i obogatiš svoju kolekciju ljetne odjeće.

U svakodnevnim prilikama kombiniraj bijelu lanenu košulju s traper kratkim hlačama i ravnim sandalama za ležeran, ali dotjeran look. Za uredske dane biraj bijele culotte hlače i sako u zemljanom tonu, uz neutralne balerinke ili natikače. Romantične bijele haljine idealne su za večernje izlaske ili posebne prilike – samo dodaj zlatni nakit i elegantne sandale s remenčićima. A za plažu? Bijeli pareo ili lagana haljina od muslina savršen su izbor preko kupaćeg kostima.

Kad je riječ o ljetnim kombinacijama, bijela je nepogrešiv izbor u gotovo svakoj prilici. Naše favorite s aktualnih sniženja u high street trgovinama donosimo u nastavku.

