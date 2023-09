Vraća se u modu: 15 komada s leopard printom za sve jesenske kombinacije

Pred nama je još jedna uzbudljiva sezona s mnoštvo zanimljvih noviteta i raskošnih trendova, a mnogi su već zavladali i kolekcijama popularnih brendova. Kada je riječ o uzorcima, ove se jeseni na velika vrata vraća animal print, a čini se da će jako IN biti i komadi s leopard uzorkom.

Upečatljiv i jako efektan, leopard print svakih se nekoliko sezona vraća u modu, a ove bismo ga jeseni mogli viđati posvuda, na odjevnim komadima i modnim dodacima. Komadi začinjeni ovim svestranim uzorkom začinit će svaku kombinaciju, a brojni se modeli već sada mogu pronaći u jesenskim kolekcijama.

Leopard print dolazi na bluzama, haljinama i hlačama, a kao jedan od it komada za jesenske dane ističu se i cipele s leopard printom uz koje će svaki look djelovati zanimljivo i 'chic'. Ipak, kod ovog je trenda ključna umjerenost stoga nemoj pretjerivati i odjenuti se od glave do pete u komade s leopard printom jer bi takvi outfiti mogli djelovati pomalo pretjerano. Neutralne kombinacije u kojima je samo jedan komad ili modni dodatak ukrašen ovim upečatljivim uzorkom izgledat će puno bolje i elegantnije.

Iskombinirani na pravi način, modeli s leopard uzorkom mogu djelovati jako 'cool', a to dokazuju i stylish kombinacije brojnih influencerica koje ti mogu poslužiti kao modna inspiracija. Ako nisi sigurna kako nositi ovaj trend, predlažemo ti da se fokusiraš na detalje poput cipela ili marame s leopard printom koji će se s lakoćom uklopiti i u one najjednostavnije kombinacije.

Ako je suditi prema kolekcijama popularnih brendova, leopard print ove bismo jeseni mogli viđati malo češće nego inače, a u nastavku smo izdvojile neke od najljepših komada i modnih dodataka začinjenih ovim razigranim uzorkom.

H&M, 25 eur

Ženstvena bluza od satena odlično će izgledati u poslovnim kombinacijama.

H&M, 26 eur

Haljina u stilu košulje, oversized kroja. Može se nositi uz tajice ili debele najlonke.

H&M, 33 eur

Kratka haljina na preklop izrađena od plisirane tkanine.

H&M, 23 eur

Leopard suknja uskog kroja, klasik koji će se uklopiti u svaku garderobu.

Mango, 20 eur

Cipele na visoku potpeticu životinjskog printa.

Mango, 30 eur

Midi haljina životinjskog printa, dugih rukava. Može se kombinirati s balonerom ili crnim blejzerom.

Mohito, 35 eur

Haljina s leopard uzorkom, mini duljine i s V-izrezom.

Mohito, 15 eur

Bodi s uzorkom, uskog kroja. Začinit će svaku kombinaciju, a super će izgledati uz kratku mini suknju.

Reserved, 60 eur

Salonke sa životinjskim uzorkom, s block potpeticom. Idealan su dodatak za jesen.

Reserved, 18 eur

Marama s leopard uzorkom, sjajno će izgledati uz svaki look.

Stradivarius, 18 eur

Midi suknja od tila s leopard printom.

Zara, 26 eur

Mini suknja visokog struka s volanima. Podstava. Patentni zatvarač skriven u šavu sa strane.

Zara, 40 eur

Midi haljina s V-izrezom dugih rukava. Porubi s volanom i otvor sprijeda na struku. Prorez na donjem rubu sprijeda.

Zara, 36 eur

Ravne cipele sa životinjskim uzorkom. Remenčić oko gležnja s kopčom.

Zara, 7 eur

Bazična majica s okruglim ovratnikom i kratkim rukavima. Asimetrični donji rub.