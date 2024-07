Laneni komadi su izbor za vrućine - sjajne modele pronašli smo na sniženjima

Svakog ljeta iznova se vraćamo omiljenim modnim klasicima među kojima su se i ove sezone istaknuli svestrani komadi od lana. Ugodan i prozračan, lan je za visoke ljetne temperature odličan izbor. Komadi od lana u trendu su već sezonama i nosivi su u svim prilikama pa se u njih isplati investirati. I ove sezone mogu se pronaći u ponudi većine popularnih high street brendova. Dolaze u spoju s košuljama, hlačama i haljinama te izgledaju zaista jako šarmantno.

Unijet će dozu rustikalnog šarma u svaki look, a dobro će izgledati kao dio ležernih, ali i formalnijih kombinacija. Uz to, idealno će se uklopiti i u poslovnu garderobu. Osim u klasičnim neutralnim nijansama, u kolekciji brendova ovog se ljeta ističu i laneni modeli u jarkim bojama koji će začiniti svaki ljetni look.

Ako se nas pita, lan je nepogrešiv izbor za ljeto, a brojni divni modeli sada se mogu uloviti na ljetnim sniženjima. Ljetni popusti idealna su prilika da svoju garderobu obogatiš se nekoliko novih šarmantnih lanenih komada, a kako bismo ti olakšale izbor, u nastavku smo izdvojile neke od naših favorita sa sniženja u omiljenim high street dućanima.

Reserved - 22,99 €

Reserved - 19,99 €

Reserved - 12,99 €

Reserved - 10,99 €

Reserved - 39,99 €

Reserved - 45,99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 15,99 €

H&M - 11,99 €

H&M - 15,99 €

H&M - 15,99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 22,99 €

Zara - 25,99 €

Zara - 29,99 €

Zara - 39,99 €

Zara - 29,99 €

Zara - 29,99 €

Zara - 19,99 €

Mango - 35,99 €

Mango - 29,99 €

Mango - 22,99 €

Mango - 39,99 €

Foto: Instagram, H&M, Mango, Reserved, Zara