Lanene bermude su it komad sezone, izdvojili smo 10 favorita

Ako postoji jedan materijal koji nikad ne izlazi iz mode ljeti, to je zasigurno lan. Njegova prozračnost, prirodna tekstura i ležeran luksuz već su dobro poznati svakome tko ljeto provodi u potrazi za komadima koji izgledaju šik, a pritom omogućuju koži da diše. Ove sezone posebnu pažnju privlače lanene bermude – spoj elegancije i praktičnosti koji se s lakoćom uklapa u sve modne stilove, od minimalističkog do boho, od poslovnog do ležernog.

Zašto su lanene bermude "it" komad sezone?

Lanene bermude ove sezone dolaze u raznim varijantama – od širokih, gotovo culotte krojeva, do strukturiranih modela s naglašenim strukom i decentnim faldama. Njihova prednost leži u tome što su istovremeno udobne za nošenje, ali i dovoljno elegantne da ih nosiš na posao, večeru ili vikend izlet. Uz to, lan kao materijal prirodno hladi, što ih čini idealnim izborom za duge, vruće dane u gradu ili na moru.

Jedan od najvećih aduta lanenih bermuda je njihova svestranost. Za poslovni look, kombiniraj ih s lanenom košuljom ili blejzerom istog tona – kombinacije ove su godine posebno u trendu. Za ležerniji dojam, biraj oversized T-shirt ili top na tanke bretele, a za večernji izlazak dodaj svilenkastu bluzu i sandale s blok petom. Ako voliš modne dodatke, široki pleteni šešir i košara-torba zaokružit će bezbrižni look.

Foto: Profimedia

Trendi modeli

Ovog ljeta naglasak je na prirodnim i zemljanim nijansama – maslinasta, bež, pijesak, ali i pastelne boje poput baby plave sve češće krase high street modele. Od detalja dominiraju paperbag struk, remeni od istog materijala, skrivena kopčanja i suptilne teksture.

Kako bismo ti olakšali potragu za idealnim modelom, odabrale smo 10 lanenih bermuda koje vrijedi uloviti ove sezone – iz ponude poznatih high street brendova. Bilo da tražiš klasičan model za posao ili opušteni za šetnje uz obalu, naš vodič pokriva sve stilske opcije koje su trenutno u trendu.

Zara - 22,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 29,95 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Mango - 59,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 49,99 €

& Other Stories - 99 €