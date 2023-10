Jennifer Lopez u izdanju koje je podijelilo mišljenja. Je li ovo top ili flop?

I dok su mnogi naviknuti je vidjeti u izdanju u kojem je, kako bismo rekli, sređena od glave do pete i do izražaja dolaze njezine obline, ovaj put Jennifer Lopez isfurala je oversized look. Naime, paparazzi su je uhvatili u pomalo neobičnom izdanju za nju i mišljenja su podjeljena. I dok je jednima ovo top, drugi su se pomalo zločesto našalili da Jennifer izgleda kao da radi u automehaničarskoj radnji.

Naime, Jennifer je za dnevni izazak odabrala oversized traper kombinezon i slavne Timberland čizme koje inače već godinama nosi. Iako su te čizme klasična obuća, J.Lo je jedna od slavnih dama koja ih promovira svake sezone. Nosila ih je dosad s poderanim trapericama, tajicama i suknjama, ali nikad baš u ovom izdanju.

Ovaj put, Lopez se odlučila da oversized traper kombinezon bude zvijezda kombinacije. Sve je 'zapakirala' sa zlatnim detaljima poput naušnica, statement narukvice, ali i skupocjenog sata koji su se savršeno slagali s njezinm oversized sunčanim naočalama. Svoju dugu kosu, svezala je u pomalo messy punđicu koja joj je odlično stajala.

Riječ je o traper kombinezonu marke R13 koja je poprilično popularna u Americi, a cijene sličnih kombinezona idu i do 1500 eura. Općenito je sigurno kako Jennifer uvijek zna što je IN jer je ove godine traper hit u svim oblicima. Od balonera, pa do suknji svih mogućih dužina i krojeva.. Pa i kombinezona.

Cijeli look Lopez je zaorkružila slavnom Birkinicom od brušene kože u smeđoj boji.

Je li ovo top ili flop kombinacija, podijeli s nama u anketi?

POGLEDAJ VIDEO: Joga za lice sve je popularnija