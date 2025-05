Povratak nostalgičnog trenda - opet nosimo jelly sandale, ali po gradu

Ako si mislila da su jelly sandale ostale zauvijek zakopane u modnim sjećanjima iz djetinjstva, razmisli ponovno. Ove šarene, gumene i retro sandale ponovno su se vratile na modnu scenu – i to na velika vrata. The Row, luksuzni brend sestara Olsen, uvrstio ih je u svoju pre-fall kolekciju, čime je pokrenut novi val popularnosti ovog praktičnog i nostalgičnog, ali i pomalo kontroverznog ljetnog trenda.

Iako su ribarske sandale već neko vrijeme omiljene među ljubiteljicama mode, malo tko je mogao predvidjeti da će i prozračne, vodootporne jelly verzije ponovno osvojiti ulice. Dok su prošlogodišnji modeli odavno rasprodani, ovog ljeta ih možeš očekivati posvuda – u Instagram reelovima, u vintage dućanima, ali i na high street policama.

Za one koji nisu uspjeli uloviti The Row Mara model (ili nisu spremni izdvojiti 800 eura za PVC cipele), dobra vijest je da postoje brojne alternativne verzije – od brendiranih dizajnerskih do onih s high street potpisom koje neodoljivo podsjećaju na sandale kakve smo nosili kao djeca. Amazon i high street trgovine nude pristupačne, ali jednako zabavne modele.

Foto: The Row

Osim klasičnih ribarskih jelly sandala, ove sezone mogu se pronaći i japanke, natikače i chic modeli od prozirne gume u jarkim bojama. Dizajnerske kuće poput Ancient Greek Sandals, Bottega Venete, Tory Burcha pa čak i Guccija uvele su jelly modele u svoje kolekcije. Za one koje preferiraju provjerene klasike, brendovi poput Sun Jellies i Melissa nude vječne varijante koje možeš nositi godinama.

Što čini jelly sandale toliko privlačnima? Osim što izgledaju zabavno i razigrano, nevjerojatno su praktične. Savršene su za ljetne dane, more, pijesak i sunce, ali i gradske ulice i ne trebaju ti ni čarape ni komplicirano vezanje. Samo ih navučeš i spremna si za polazak!

Ako voliš modu koja miješa nostalgiju s funkcionalnošću, vrijeme je da jelly sandalama pružiš novu priliku. Neke od najzanimljivijih modela iz aktualnih kolekcija donosimo u nastavku.

