Stiglo je prvo proljetno sniženje u Mangu – ovo su komadi koje se isplati uloviti

Početak proljeća često donosi međusezonske popuste, a to je idealna prilika da upotpunimo garderobu novim komadima za toplije dane. Jedan od brendova u čijoj se ponudi uvijek mogu pronaći stylish komadi je i Mango, a ovog puta popusti sežu i do 50 posto. Na promociji su se našli razni odjevni komadi – od casual modela za svakodnevno nošenje do elegantnih odabira za posebne prilike.

Za one koji traže odjeću prilagođenu prijelaznom razdoblju, Mango nudi odlične opcije poput laganih jakni, blejzera i bomberica. Klasični blejzer u neutralnim nijansama uvijek je pametna investicija, baš kao i baloner s duplim kopčanjem. Ako tražiš nešto opuštenije, bomber jakna može biti savršen izbor za proljetne dane. Želiš li unijeti malo dinamike u svoje proljetne kombinacije, sniženje u Mangu donosi i komade s upečatljivim uzorcima i detaljima. Cvjetne haljine, suknje sa životinjskim printom i zanimljive teksture osvajaju u novoj sezoni.

Osim statement modela, Mango je u svoju promotivnu ponudu uključio i bazične komade koji su temelj svake garderobe. Kvalitetne traperice, pamučne majice, jednostavne košulje, poslovne hlače i minimalističke haljine dolaze u nježnim bojama i klasičnim krojevima. Ovi komadi lako se kombiniraju i prilagođavaju različitim stilovima, što ih čini odličnim ulovom na sniženju. Uz to, tu su i trendi modni dodaci poput klasičnih loaferica od brušene kože i stylish torbi.

Ako planiraš osvježiti ormar za proljeće, sada je pravi trenutak za shopping jer Mango nudi odlične popuste na komade koje ćeš moći nositi cijelu sezonu. Naše favorite otkrij u nastavku.

Jaknica od tvida - 59,99 €

Kožne mokasinke - 45,99 €

Nabrana bomber jakna - 39,99 €

Pamučna majica - 6,99 €

Traperice visokog struka - 25,99 €

Satenska košulja - 29,99 €

Haljina s printom - 45,99 €

Lakirane balerinke - 29,99 €

Ovalna torba - 29,99 €

Hlače s ušitcima - 22,99 €

Prugasta majica - 19,99 €

Pletena jakna - 39,99 €

Klasična košulja - 25,99 €

Satenska suknja - 35,99 €

Baloner s duplim kopčanjem - 55,99 €