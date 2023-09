Neočekivani modni trend: Ove jeseni hit je upečatljiva limeta zelena

Uz mnoštvo klasika i uobičajenih trendova, ove nas jeseni čekaju i neki pomalo neočekivani trendovi i vladavina upečatljivih boja koje nas na prvi pogled baš i ne asociraju na hladniju sezonu i jesenske dane. Uz vatreno crvenu i pastelnu žutu, još se jedna nijansa istaknula kao 'it' boja za jesen, a riječ je o limeta zelenoj.

Ova vibrantna nijanse zelene boje već je zavladala i društvenim mrežama brojnih influencerica, a 'isfurale' su je i mnoge slavne cure poput Hailey Bieber, Rite Ore i Sophie Turner. Osim što je izuzetno efektna, limeta zelena ujedno se i lako kombinira s nekim drugim malo neutralnijim tonovima te će zasigurno unijeti dozu osvježenja u jesenske kombinacije.

Komadi u limeta zelenoj boji savršen su dodatak jesenskom ormaru, ali i dobar izbor za sve one koje se vole istaknuti u masi ili žele malo eksperimentirati s modom. Bez obzira na to hoćeš li odabrati haljinu, sako ili pak samo detalje u ovoj boji, ona će sasvim sigurno začiniti svaki tvoj look.

Limeta zelenu nijansu u svojim su kolekcijama za jesen i zimu predstavili i brojni luksuzni modni brendovi kao što su Acne Studios, Collina Strada, Eckhaus Latta, i Karoline Vitto, a high street brendovi ubrzo su slijedili ovaj trend.

Voliš li nositi jarke i upečatljive boje i u hladnijim mjesecima, s limeta zelenom ove jeseni nećeš pogriješiti, a gdje pronaći one najljepše komade u ovoj svestranoj nijansi doznaj u nastavku.

Foto: Profimedia, H&M, Mango, Sinsay, Zara

POGLEDAJ VIDEO: Nauči kako jednostavno kuhati prema načelu uravnotežene prehrane

H&M, 20 eur

Kratka haljina od izgužvane tkanine, dugih rukava.

H&M, 30 eur

Duga satinirana suknja u limeta zelenoj boji začinit će svaki jesenski look.

Mango, 30 eur

Lepršava košulja od satena, idealan je dodatak poslovnoj garderobi.

Mango, 50 eur

Hlače širokih nogavica s ušitcima.

Sinsay, 15 eur

Široke hlače od satinirane tkanine.

Sinsay, 10 eur

Kratka suknja u upečatljivoj zelenoj boji.

Sinsay, 40 eur

Prošiveni kaput u limeta zelenoj boji unijet će vedrinu u jesensko sivilo.

Sinsay, 20 eur

Mini haljina na vezanje, idealna za svaku priliku.

Sinsay, 13 eur

Baguette torbica u ovoj vibrantnoj nijansi začinit će svaki tvoj look.

Sinsay, 15 eur

Mini haljina s naborima i v izrezom.

Zara, 18 eur

Pleteni top bez rukava s okruglim izrezom.

Zara, 23 eur

Midi haljina bez rukava s asimetričnim izrezom i drapiranjem sa strane.