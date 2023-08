Cijena? Prava sitnica! Ovo su najpopularniji modeli dizajnerskih sandala i natikača

Sandale i natikače neizostavan su dio ljetne garderobe. Znaju to i luksuzni brendovi koji u svojim novim kolekcijama nude unikatne i nesvakidašnje modele po - nesvakidašnjoj cijeni. Za Diorove, Pradine ili Chanelove modele treba izdvojiti pozamašnu svotu u visini prosječne hrvatske plaće, no to nije ništa novo. Ljetna obuća 's potpisom' ipak ima svoje kupce diljem svijeta jer su neki modeli naveliko rasprodani iz internetskih trgovina.

To smo saznale tek kad smo pregledale kolekcije nekoliko svjetski poznatih luksuznih brendova. Koji su modeli totalni hitovi ljeta i koliko koštaju? 'Baci' oko na naš popis i saznaj što je u trendu u svijetu glamura.

Bi li vjerovala kad bismo ti rekle da su žene, čini se, potpuno 'poludjele' za Pradinim natikačama s krznom. Nećemo ti reći koliko bi za njih trebala 'iskeširati' - probaj pogoditi.

POGLEDAJ VIDEO: Dr. Vrčić- Zašto je hijaluronska kiselina važna za našu kožu?

Hermes Oran sandala

Pariški Hermes postao je prepoznatljiv po Oran modelu koji dolazi u raznim bojama - plavoj, zelenoj, smeđoj, ali i klasičnoj crnoj. Cijena mu je 700 eura, a obožavaju ih trendseterice diljem svijeta.

Christian Dior Embroidered Dway Mules

Diorov model sastoji se od laganog potplata i izvezenog pamučnog platna. Dostupan je i u roza inačici, a može se kombinirati uz haljine, ali i hlače. Cijena: 760 eura.

Dior Dway sandala s potpeticom

Iz iste kolekcije dolaze i ove sandale s potpeticom. Dodatak pete i remena platit ćeš nešto više pa bi te ovaj model stajao 1090 eura.

Dior Or 30 Montaigne natikače s potpeticom

Ovaj model dio je Diorove Or capsule kolekcije, a ističe se metalik potpisom. Sačinjen je od teleće kože zbog čega dostiže cijenu od 870 eura.

Gucci Blondie sandala s potpeticom

Gucci Blondie kolekcija prvi je put predstavljena u Los Angelesu, a kako navode u opisu, donosi dašak sedamdesetih. Retro estetiku kombinira sa suvremenošću, a ovaj svijetli model stoji 998 eura i jedna je od glavnih Guccijevih ljetnih uzdanica.

Gucci Blondie Thong sandala

Iz iste luksuzne kolekcije dolazi i ovaj upečatljiv model. Možeš ga nabaviti u tri boje, a cijena mu je 710 eura.

Saint Laurent kožne sandale

Ravne Saint Laurentove sandale krasi upečatljiv potpis te fleksibilni remenčići. Za ljetnu dozu glamura na nogama trebala bi izdvojiti 745 eura.

Burberry ravne sandale

Luksuzni britanski brend ovog ljeta nudi upečatljive natikače u nude nijansi s detaljem zlatnog potpisa. Cijena? 685 eura.

Chanel sandale s potpeticom

Za ovaj nježan Chanelov model trebala bi izdvojiti više od hrvatske prosječne plaće. Ove sandale s potpisom stoje nemalih 1500 eura.

Prada model od brušene kože

Glavni adut Pradine kolekcije jesu ove sandale s prepoznatljivim Prada logom na sredini. Izgleda da ni cijena od 974 eura nije spriječila žene širom svijeta da posegnu za njima. U Pradinoj internetskoj trgovini rasprodana je većina brojeva.

Prada kožne sandale

A brzo nestaju i brojevi Pradinih upečatljivih kožnih sandala. Udobnost 's potpisom' stoji 1138 eura.

Prada natikače s krznom

Natikače s krznom proteklih su godina skroz popularne, a luksuzni model u crnoj i bijeloj boji nudi i talijanski div. Pogađaš - teško je doći do brojeva unatoč cijeni od 'ravno' 1000 eura!

Louis Vuitton sandale

Nešto drugačije i klasičnije modele nudi Louis Vuitton. Za ovaj srebrno-crni model s remenčićima izdvojiti bi trebala 1330 eura.