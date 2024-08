Donovan Pavleković: 'Moj dizajn je brutalan i iskren, a škarnicl torba dolazi u drugim bojama i veličinama'

Donovan Pavleković je talentirani hrvatski modni dizajner poznat po svojoj inovativnoj i avangardnoj estetici. Njegovi radovi ističu se eksperimentiranjem s krojevima, neobičnim materijalima i smjelim bojama, što mu je donijelo prepoznatljivost na domaćoj i međunarodnoj modnoj sceni.

Mladi 26-godišnjak, osim modnog dizajna bavio se i fotografijom u editorijalima koji su tematizirali zaokupljenosti tehnologijom, bullying i percepciju tijela. Donovan je doživio veliki uspjeh saThe Škarnicl bag, torbom s kojom je započeo svoju komercijalnu liniju pod nazivom Donovan Studio, koja će uključivati nosivije komade, ali i dalje s pečatom prepoznatljivog modnog izričaja. Torba je kao ideja nastala prije nekoliko godina, ali zbog stvaranja konceptualnih kolekcija, bila je ostavljena sa strane. The Škarnicl bag nastala je kao mala opsesija ambalažom i američkim marketingom kroz plastične i papirne vrećice velikih trgovačkih lanaca. O tome kako je ušao u svijet dizajna, tko su mu uzori i koje nove modne projekte sprema povjerio nam je u razgovoru.

Kako si započeo svoju karijeru u modnom dizajnu? Što te inspiriralo da se baviš ovim poslom?

Od malena sam ja nekako u modi, što po osobnom izričaju, što po proučavanju povijesti mode, ali "javni" početak dogodio se na fakultetu. Samo izbacivanje kolekcija mi nije bilo dosta, stoga sam sve htio unaprijediti, što vizualno što pričom i marketingom. Moja najveća inspiracija za bavljenje ovim poslom je bila prazan prostor na hrvatskom modnom tržištu gdje nije bilo nikoga tko radi editorijalnu, nenosivu modu. A moje ideje i inspiracije su uvijek bile sve samo ne svakodnevne, komercijalne i nosive.

Kako bi opisao svoj dizajnerski stil? Postoji li specifična filozofija kojom se vodiš?

Moj dizajnerski stil je editorijalan, brutalan, iskren i vezan uz persone. Svaki moj komad namijenjen je, odnosno izrađen prema nekoj personi poput kauboja, gangstera, starlete, ali uvijek je naglasak na JAKOJ ŽENI. Moja filozofija u modi je pobuditi neko mišljenje, osjećaj ili izazvati šok. Želim da moji komadi ljude transformiraju, bilo riječ o njihovoj neudobnosti ili pak da donesem kvalitetu visoke mode na ulice i pružim ljudima tračak modne industrije.

Foto: Privatni album

Tko su tvoji najveći uzori u modnoj industriji i zašto?

Moji najveći uzori u modi su Weslah (Wesley Berryman) i Elliot Joseph Rentz. Weslah je vrlo spiritualan, self made brand koji spaja najudaljenije estetike i vizije, a uvijek donosi sexy siluetu i jaku ženu. S druge strane Elliot je britanski umjetnik koji je svoj život posvetio prostetikama, ljepoti "savršenog" i over the top estetici. Uvijek si u glavi mislim kako sam neki njihov love child.

Kako dolaziš do ideja za svoje kolekcije?

Moje kolekcije počinju s nekom mojom "epizodom". Ako osjetim potrebu da naredna kolekcija bude o koži, moji dani bit će ispunjeni istraživanjem samog pojma, ali i najrazličitijih vizualnih podražaja. Moje kolekcije su na van vrlo oskudne, površne i lako čitljive, dok ustvari iza svakog komada stoje sati i sati istraživanja i mozganja kako do nečega doći težim putem. Jer zašto bi bilo jednostavno, ako može komplicirano?

Foto: Privatni album

Koji materijali i tehnike su ti najdraži za rad i zašto?

Najdraži materijali su mi lijevana plastika i umjetna koža. Oba materijala su toliko tvrdoglava, osebujna, a ja ih volim učiniti jednostavnim i korisnim. Kada je riječ o najdražim tehnikama za rad, najviše volim izrađivati naljepnice u obliku tetovaža i satima ih uglačavati na materijale. Zvučim sarkastično, ali u svakoj opekotini i spaljenom materijali naiđem na problem i rješenje.

Koji su najveći izazovi s kojim si se susreo kao nezavisni dizajner?

Moram biti iskren, ali biti dizajner je lako. Ja uvijek kažem, mi se igramo krpicama, ne kopamo kanale i ako to stvarno volite, rad do ponoći zaista nije problem. Ustvari najveći izazov sam si ja sam. Volim si dati nemoguće zadatke i volim ispitivati i sebe i svoje dizajne gdje su granice. Volio bi se klonirati da mogu odraditi sve ideje koje imam zapisane.

Što misliš o trenutnom stanju modne industrije u kontekstu održivosti i etičke proizvodnje?

Ovo pitanje počinjem prezirati jer je ustvari modni dizajn toliko jednostavan proces za održati čist proces. Šokantno mi je kako dizajneri sa zelenim aspektom "imaju problem". Rješenja su vrlo jednostavna – od viška materijala izradi nešto, ljude koji rade s tvojim potpisom plati na vrijeme i koliko traže. Simple as that. E sad zašto prezirem ovo pitanje? Ne mogu više gledati brendove kojima je ekologija na prvom mjestu, dok estetsku vrijednost i trend zanemaruju i čude se što ljudi ne žele potrošiti velik novac na loše sašiven odjevni predmet s printom napravljenim krumpirom. Ja uvijek kažem, ajmo napraviti da ta ekološka strana koja je danas A MUST bude i dalje posebna, izgleda skupo i da te ostatke tkanina napravimo da izgledaju kao milijun dolara.

Foto: Privatni album

Postoji li neki poseban klijent ili projekt na koji si posebno ponosan?

Uvijek ću biti posebno ponosan na moju suradnju s Milicom Pavlović i Ivanom Boom Nikolić. Obje uvijek nazivam mojim lutkama jer su oličenje mojih crteža i ideja, a i svaki put kad nose nešto moje znam da će moja vizija biti ispričana kako sam to zamislio. To su te jake žene koje znaju što žele i mojim komadima si samo pripomažu u ostvarenju svojih ciljeva.

Torba 'škarnicl' je bila najviše medijski popraćena, jesu li te ljudi počeli više primjećivati? Planiraš li se i dalje baviti modnim dodacima?

Eh, škarnicl bag. Ta ideja, odnosno torba je stajala u ladici od moje druge godine fakulteta, ali je zaživjela eto četiri godine kasnije. Izgleda da je ideja čekala pravo vrijeme i pravo medijsko mjesto. Ljudi su za njom poludjeli. Ja sam i dalje šokiran jer je riječ o jednoj boji i dvije veličine. Hoću reći da nisam ni zagrebao površinu kada je riječ o njenom istraživanju u drugim bojama, tehnikama i veličinama. Evo odmah Vam najavljujem – dolaze druge boje, veličine i oblici. Ustvari svaka moja kolekcija ima modne dodatne i uvijek se u njima pronađe neka torba koja je pomaknuta, luda, a izgleda da i ljudi žele to pomaknuto. Ma, ljudi žele nositi torbu nalik američkom škarniclu i biti "on the go".

Foto: Privatni album

Foto: Privatni album

Foto: Privatni album

Koji su tvoji planovi za budućnost?

Moj prvi plan je izbaciti jesensku kolekciju koja će ustvari biti nastavak jedne od mojih prvih kolekcije za koju znam da ljudi obožavaju. Tako da radim trenutno na krojevima i poklapanju boja s mojim vizijama. Kolekcija će biti dio studio kolekcija, ali pošto već neko vrijeme nisam imao za high fashion kolekciju, dogodit će se i ona jer više nemam što posuđivati za snimanje editorijala i glazbenih spotova, a naslovnice magazina čekaju.

Kako provodiš slobodno vrijeme izvan modnog dizajna?

Iako ga je malo, u slobodno vrijeme pijem kavu u svojem omiljenom kafiću i snimam TikTokove zbog kojih se kolekcije i šire. Veselim se najaviti puno novih serijala na TikToku gdje ću približiti procese modnog dizajna publici, a isto tako pomoći budućim modnim dizajnerima i odgovoriti im na mnoga tehnička i kreativna pitanja.