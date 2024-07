Što donosi ljetno sniženje u COS-u? Izdvojile smo 15 sjajnih komada

Ovih dana u tijeku su tradicionalne ljetne rasprodaje u popularnim high street trgovinama pa je sada idealno vrijeme za obnovu garderobe. H&M-ov sestrinski brend COS nedavno je predstavio ljetno sniženje na kojem se istaknulo mnoštvo odličnih komada koji će pronaći svoje mjesto unutar svakog ormara.

Ovaj je brend popularan među influencericama koje njeguju minimalistički stil, a u njihovoj se ponudi mogu pronaći klasični modeli koje krase čiste linije i jednostavan, ali istovremeno moderan dizajn.

Za razliku od H&M-a, čiji su komadi cjenovno pristupačniji, COS ima malo više cijene, ali i kvalitetniju odjeću izrađenu od prirodnih materijala u koju se isplati investirati. Upravo radi toga, njihovo ljetno sniženje savršena je prilika da svoju garderobu obogatiš s nekoliko modernih klasika koje ćeš moći nositi sezonama.

Od haljina do poslovne odjeće i laganih jakni, na popustu se mogu uloviti brojni modeli sniženi i do 50 posto. Osim odjeće, na sniženju su se našli i modni dodaci poput kožnih torbi i sandala koji će idealno upotpuniti svaki ljetni look. Zavirile smo u COS-ov online shop, a neke od naših favorita sa sniženja donosimo u nastavku.

Hlače širokog kroja - 45 €

Duga crna haljina - 60 €

Bijela bluza - 40 €

Haljina s printom - 90 €

Traper suknja - 45 €

Lepršava midi haljina - 60 €

Košulja kratkih rukava - 40 €

Bluza s printom - 40 €

Prošivena kožna torba - 150 €

Košulja-haljina od trapera - 50 €

Haljina s naborima - 70 €

Chunky loaferice - 80 €

Lepršave hlače - 40 €

Haljina s printom - 50 €

Prugasta polo majica - 28 €