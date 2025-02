Bootcut traperice se vraćaju u modu – evo zašto su opet hit

Traperice su jedan od najosnovnijih komada u svakom ormaru, koji nikada ne izlaze iz mode. Bez obzira na to je li riječ o slim fitu, mom jeans modelu ili klasičnom ravnom kroju, traperice su uvijek prisutne na modnoj sceni u različitim stilovima, a pomno biranje modela često odražava trenutne modne trendove. Jedan od modela koji se polako opet vraća u modu su tzv. 'bootcut' traperice. Svojim unikatnim oblikom, koji se širi od koljena prema dolje, stvorile su prepoznatljivu siluetu te sada ponovno osvajaju modne piste i ulice.

Bootcut traperice dobile su naziv prema svom kroju, koji je dizajniran kako bi se savršeno slagao s čizmama. Ovaj model bio je najpopularniji u ranim 2000-ima, kada su ga nosile brojne poznate osobe, od pop zvijezda poput Shakire i Christine Aguilere do ikona stila poput Jennifer Lopez i Gisele Bündchen. Riječ je o ravnom modelu sa nogavicama koje se šire od koljena. Radi takvog kroja, bootcut traperice su savršen izbor za ljubitelje obuće poput čizama i gležnjača, jer pružaju dovoljno prostora za elegantnu kombinaciju obuće i traperica.

Iako su bile dominantne u modnom svijetu prošlih godina, bootcut traperice nisu zauvijek nestale – sada su se vratile u modu, osvježene novim trendovima. Nedavno je u njima viđena i poznata manekenka Bella Hadid, čija chic kombinacija svakako potvrđuje povratak ovog modela na modnu scenu.

Foto: Profimedia

Prednost bootcut traperica je njihova svestranost, kao i lakoća kombiniranja. Odlično pristaju uz brojne odjevne kombinacije i unose dozu elegancije u svaki look. Za dnevne izlaske, možeš ih kombinirati s jednostavnom bijelom majicom i oversized blejzerom, dok ćeš za večer odličan izgled postići s elegantnim čizmama na visoku potpeticu i uskom majicom ili topom. Također, za opušteniji, casual look, sjajno se slažu s puloverima, košuljama i čak oversized jaknama. Što se boja i materijala tiče, bootcut traperice dostupne su u svim mogućim varijacijama – od tamnijih do svjetlijih tonova.

S obzirom na to da ponovno postaju IN, bootcut traperice već se mogu pronaći i u pojedinim high street trgovinama, a u nastavku smo izdvojili neke od najboljih modela među kojima će svatko zasigurno pronaći svoj savršeni par.

s.Oliver - 69,99 €

s.Oliver - 69,99 €

Mango - 29,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 39,99 €

H&M - 35,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 29,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 25,95 €