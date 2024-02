Seksualnost nakon 40. godine: Zrelost, sloboda i nove prilike

S godinama dolaze iskustvo i samopouzdanje te veća svijest i uzimanje u obzir vlastitih želja u krevetu. Da… život nakon 40. godine nudi prilike za seksualni rast i istraživanje. Mnoge se žene u zrelijem razdoblju osjećaju slobodnije i otvorenije za nove aspekte seksualnosti, objašnjava psihoterapeutkinja i seksualna terapeutkinja Vesna Jarc.

Godine donose i prilike i izazove. Žene se u osobnom i profesionalnom životu često suočavaju s rastućim odgovornostima, sasve više obaveza i briga te su pod velikim stresom. Preopterećenost i iscrpljenost u kombinaciji s tjelesnim promjenama, posebno hormonskim, mogu, naravno, dovesti do smanjenja interesa za seksualnost, piše Zadovoljna.si.

"U svijetu gdje su žene prisiljene preuzeti mnoge uloge - majke, supruge, kćeri, 'žene od karijere' čistačice, kupca, planerke i vozačice djece na izvannastavne aktivnosti - nije iznenađujuće da se smanjuje želja za seksualnošću," ističe psihoterapeutkinja i seksualna terapeutkinja Vesna Jarc.

Sve to može dovesti do nezadovoljstva i nije isključeno da tada dođe i do raspada (dugotrajne) veze.

"Većina si uzme vremena za sebe kako bi preispitala svoja uvjerenja ili stare obrasce ponašanja. Sada više nema pritiska društvenih očekivanja i spremne su za novi odnos. One koje odluče ostati u vezi, često je postavljaju na novi način," primjećuje Jarc.

Godine donose jasnoću u izražavanju i zadovoljavanju vlastitih želja i potreba pa većina žena prije ili kasnije preispita svoja očekivanja vezano za seksualnost, ljubav i odnose. Tjelesna privlačnost im i dalje ostaje važna, ali sve više teže emocionalnoj i intelektualnoj povezanosti. Traže kvalitetnu komunikaciju s partnerom, poštovanje, iskrenost, traže zajedničke interese i vrijednosti. Znaju postaviti granice i spremne su istraživati nova područja seksualnosti, objašnjava psihoterapeutkinja i seksualna terapeutkinja. Zrele žene traže dublju emocionalnu povezanost i kompatibilnost s partnerom. Žele se osjećati ispunjeno u svim bitnim aspektima života, pri čemu veće samopouzdanje, odlučnost i hrabrost vode k novim prilikama.

Foto: Pexels

"Suprotno općim pogrešnim shvaćanjima, život nakon 40. godine donosi mnogo prilika za seksualni rast i istraživanje. Mnoge žene smatraju da je zrelije razdoblje oslobađajuće, jer im omogućuje da prihvate svoje želje i eksperimentiraju s novim aspektima svoje seksualnosti," tvrdi Vesna Jarc.

U životu se obično s vremenom mijenjaju želje i preferencije, na što utječu životna iskustva, osobni rast i društvene norme. Uz sve to, bitno je biti svjestan da su pojedinci jedinstveni bez obzira na dob ili spol. Njihove želje i očekivanja se naravno mogu razlikovati. S godinama ključni element zdravih i sretnih dugoročnih odnosa postaje emocionalna intimnost. Tako zrele žene, prema objašnjenju terapeutkinje, cijene iskrenu komunikaciju, izražavanje ranjivosti i gradnju povjerenja, jer ih vide kao temelje za snažnu i trajnu povezanost i vezu.

Pri eventualnoj promjeni partnera daju prednost emocionalnoj povezanosti i komunikaciji te se usredotočuju na vlastito osjećanje. Kad će biti spremne za intimnost s novim partnerom - ovisi samo o njima. Više ne podliježu vanjskim pritiscima i očekivanjima, već stavljaju sebe u središte.

Foto: Pexels

"Brzina kojom pojedinci postaju intimni u novoj vezi može se jako razlikovati. Za razliku od mlađih generacija, gdje društvena očekivanja često utječu na vrijeme seksualne aktivnosti, zrelije žene će najvjerojatnije dopustiti da veza diktira svoj vremenski okvir," objašnjava Vesna Jarc. Stoga nema univerzalnog pravila o broju susreta prije početka seksualnosti; "ključnu ulogu igraju faktori kao što su individualno zadovoljstvo, emocionalna povezanost i komunikacija. Zrele žene uglavnom daju prednost navedenom nad vanjskim pritiscima ili očekivanjima."

Zrelije žene donose puno vrijednosti u odnos. Imaju bogato iskustvo i već oblikovane želje. Znaju što žele. Traže ravnotežu između emocionalne veze i strasti te cijene partnere koji razumiju i poštuju njihove potrebe. Prihvaćaju priliku za rast i istraživanje i na području seksualnosti. Spremnije su se opustiti, osloboditi i uživati. Otkrivaju dublje veze te hrabro i samopouzdano kroče putem do ispunjenosti i zadovoljstva, ljubavi. Prirodno je i ispravno tako.

POGLEDAJ VIDEO: SVE O RAZLIČITIM ULOGAMA U ŽIVOTU ŽENE