Zrela ljubav: 5 stvari koje se mijenjaju u braku nakon četrdesete

Kažu da su peta i sedma godina braka kritične. S druge strane, istraživanja pokazuju da su najsretniji parovi koji su zajedno 20 i više godina. Povezali su se na svim razinama, a ako su imaju djecu, ona su sad odrasla pa par ima više vremena za sebe, nove aktivnosti i hobije.

Znamo, danas to nije lako jer mnogi rade, a neke nažalost ne služi ni zdravlje. No općenito brak iza 40 godine ima se potencijala razvijati u lijepom smjeru.

Naravno, život nije med i mlijeko i sto parova nalazi se u sto različitih situacija. Neki zaista uživanju, dok drugi razmišljaju o razvodu i novom početku. Nismo ovdje da donosimo sud što je ispravno jer svatko ima pravo odlučiti za sebe bez obzira što kaže okolina. Činjenica jest da bi tvoj brak nakon četrdesete mogao proći kroz neke faze. Izdvajamo pet stvari koje bi vam se mogle dogoditi.

Mogli bi razmišljati o razvodu

Razvod je u Hrvatskoj i svijetu relativno česta pojava, a do njega može doći neovisno o dobi. No u posljednje se vrijeme bilježi porast takozvanih 'sijedih razvoda', odnosno razvoda oko pedesete godine. I statistike Pew Research Centera kazuju da se ljudi u pedesetima više razvode nego 1990-ih, a više je razloga tog fenomena. ''Razvod je prije bio društveno neprihvatljiv i često neizvediv jer su kućanstva imala jedan izvor prihoda. Zato vjerujem da se porast razvoda kod starijih od pedeset može pripisati društvenim promjenama'', kaže Holly J. Moore za She Knows, odvjetnica i stručnjakinja za obiteljsko pravo koja se sve češće susreće sa slučajevima kasnog razvoda.

'Sivi razvod' najčešće se ne događa zbog jednog konkretnog problema, već je rezultat međusobnog udaljavanja partnera. I dok jedni uživaju u tome što su im djeca odrasla i zajedničkom vremenu, drugi – nesretni parovi – shvate da su se s godinama razdvojili. Često se događa da parove, nažalost, spajaju zajednička djeca, a onda kad ona odrastu osvijeste da nisu sretni jedno s drugim. Uz to, kako tumači J. Moore, puno se lakše razvesti kad su djeca punoljetna.

Sad kada su djeca iselila iz doma ili barem postala manje ovisna o njima, parovi mogu sagledati što žele od života. Zato su pedesete često godine velikih životnim promjena. Dakako, ako si se ranije udala isto se može dogoditi i u četrdesetima.

Seks je rjeđi, no ljubav je tu

Nemoj misliti da su svi osuđeni na razvod. U dugim veza seks je uglavnom nešto rjeđi. Nerijetko se dogodi da parovi shvate da je kvaliteta važnija od kvantitete. Možda nemate vremena i kondicije to činiti svaki dan, no seks u četrdesetima zaista može biti sjajan. Možete isprobavati nove poze, poslužiti se seksi igračkama i lubrikantom, biti slobodni i neopterećeni. Važno je zadržati fizički kontakt onoliko koliko vam odgovara, a to uključuje poljupce, zagrljaje i milovanja. Ipak, primjetno je da se nakon četrdesete parovi više uzdaju u emocionalnu bliskost i iskazivanje ljubavi na druge načine.

Povezujete se na novoj razini

Upravo bi vas vrijeme i zajednilčka iskustva kroz koja se prošli mogla dodatno zbližiti. Osvrnete li se na sve što ste kao par napravili, sagradili i stvorili, mogao bi vam se pobuditi nevjerojatan osjećaj ponosa i zadovoljstva. Naravno, velike su šanse da je bilo uspona i padova pa i kriza, no rijetko tko ih nema. Sve je to dio života i sjajno je ako ste sada sretniji nego ikad. Posebice ako su vam djeca odrasla u dobre i uspješne ljude.

Više si vjerujete financijski

Nakon niza godina ušteđevine, štednje i zajedničkog planiranja, parovi su uglavnom komotniji i financijski sigurniji. Vjerojatno ste stekli dovoljno povjerenja da ne trebaš preispitivati koliko je i na što druga strana potrošila. Povjerenje učvršćuje brak – zapravo je njegov temelj.

A možda ste jači nego ikad

Poznajete se, 'usidrili' ste se, vjerujete si. Vaša je ljubav zrela, a odnos pun poštovanja i podrške. Možda su iza vas teški trenuci koje ste pobijedili pa sad malo po malo timski postižete ciljeve. Dakako, još stignete puno toga – uz puno ljubavi. I za kraj, dva pitanja: što ti kažeš – je li istina da su parovi najsretniji nakon 20 godina braka? Poseban je osjećaj uz nekog graditi život, zar ne?