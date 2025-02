Bi li oprostila nevjeru? Kažu da se u ovih 5 situacija lakše oprosti

Tvoj je parter 'zastranio' i saznala si za to. Nakon početnog šoka vrlo ćeš vjerojatno osjetiti cijelu paletu negativnih emocija, od razočaranja, preko bijesa sve, do tuge - ne nužno tim redoslijedom. A između ostalog, naći ćeš se i u moralnoj dilemi - vjerojatno ćeš se prije ili kasnije zapitati trebaš li mu oprostiti.

Moguće da nikad nisi pomislila kako će te tvoj partner izdati na ovaj način, no ljudi griješe. uostalom, možda si i sama nekad bila ta koja je prevarila - u ovoj ili nekoj od prošlih veza.

Dakle, trebaš li mu dati još jednu priliku ili je ipak jedino ispravno otići? Kod ovog konflikta ne radi se samo o praštanju jer su u igri kompleksni osjećaji kao što su grižnja savjesti, ljubav, ljubomora te izigrano povjerenje koje bi trebalo ponovno izgraditi iz temelja.

Logično, ni odgovor na tvoje pitanje ne može biti isti uvijek jednoznačan. To može li se i treba li se preljubniku dati nova šansa ovisi o nekoliko faktora - na kraju krajeva, istina je i da nije svaka prevara ista. Evo u kojim slučajevima trebaš ipak razmisliti dvaput prije no što kažeš zbogom i zauvijek zalupiš vratima:

Oboje želite raditi na problemu

"Jednostavno, ako par pristane zajednički raditi na problemu koji očito imaju, to je dobar znak za vezu. Naime, većina ljudi koji inače traže moju pomoć dolaze radi toga što ne mogu nagovoriti partnera na ovakvu suradnju", objašnjava April Masini, poznata američka kolumnistica i stručnjakinja za ljubavne veze.

Na odnosu se zapravo treba raditi kontinuirano, to je 'posao' koji nikad ne prestaje, a osobito je važno potražiti pomoć stručnjaka kad veza zapadne u krizu. Ako partner nije voljan probati s terapijom za parove, znači da nije spreman poduzeti sve što je u njegovoj moći da vaša veza uspije - unatoč svemu ružnom što se eventualno dogodilo.

Partner koji čak i sad, nakon što je zgriješio, odbija ovaj korak svakako nije osoba s kojom možeš graditi kvalitetan odnos u budućnosti.

Nevjera nije svojstvena njegovom karakteru

Ako je riječ o 'anomaliji', a ne nečem što se ponavlja, možda bi trebala razmotriti mogućnost da mu pružiš još jednu priliku. Na primjer, ako tvoj partner inače uvijek pazi na tvoje osjećaje i nevjera je nešto što je nespojivo s njegovim karakterom i uobičajenim ponašanjem, vaša veza možda još nije 'za otpis'. ovo je slučaj pogotovo ako osjećaš kako se partner istinski kaje radi počinjene greške. S druge strane, ako ovo nije prvi put da te partner izdao ili se čak radi o serijskom varalici, nemaš ni jedan valjan razlog ostati u takom toksičnom odnosu.

Mnogo ste uložili u ovu vezu

"Ako ste u dugoj vezi, suludo je sve odbaciti bez pokušaja da radite na problemima koje imate. Također, ako su djeca u igri, trebaš znati da će prekid po svoj prilici utjecati snažnije na njih, nego na tebe ili na tvog partnera. Zato, ako možete, radije probajte riješiti konflikte među vama", savjetuje Masini. Matematika je jednostavna, što ste više uložili u vaš odnos tijekom godina, tim će teže biti razići se. Zato trebaš dobro odvagati je li 'težina ' partnerovog grijeha u srazmjeru s posljedicama koje će na vas oboje ostaviti gubitak tako važnog odnosa.

Moguće je razumjeti uzrok nevjere

Prevara ne bi automatski trebala značiti kraj veze jer se ona nikad ne događa u nekom zrakopraznom prostoru - na neki način oba partera u ovoj situaciji imaju svoju ulogu, iako se većinom iz prva čini da nije tako.

Nakon početnog šoka, kad se slegnu emocije, možda možeš sagledati koji su bili pravi uzroci njegovog 'švrljanja sa strane'. Naime, ljudi su rijetko nevjerni zato što su naišli na nekog tko je više seksi ili tko im je privlačniji, razlozi iz kojih to učine obično imaju mnogo dublje korijene. Moguće je, na primjer, da se partner osjećao usamljeno ili necijenjeno u vašem odnosu. To se događa kad je par preplavljen svakodnevnim obavezama ili kad postoje problemi koje se dugo 'guralo pod tepih'.

Foto: Unsplash

Bitno je biti iskren i razgovarati o onome što se doista dogodilo između vas, bez prešućivanja pravih problema koji su u pozadini cijele priče. "Koraci k 'ozdravljenju' uključuju istinsko razumijevanje problematičnog ponašanja, kao i sagledavanje količine štete koje je ono uzrokovalo. Također je vrlo važno da počinitelj preljuba shvati što ga je dovelo do te odluke kako bi u budućnosti mogao preduhitriti takve svoje postupke. Ključno je izraziti čistu i iskrenu ispriku, bez izgovora i navođenja razloga koji su doveli do prevare. Za stranu koja je povrijeđena važno je da govori o tome na koje ju je načine čin prevare povrijedio. Ovo je proces koji traje jer će se putem razotkrivati i rješavati sve više toga", tvrdi Leslie Doares, autorica vodiča za parove 'Blueprint for a Lasting Marriage: The Complete Guide to Building Your Happily Ever After With More Intention, Less Work'.

Partner izražava žaljenje i preuzima odgovornost

"Iskreno kajanje je dobar pokazatelj da za vezu još ima nade. No, ti se osjećaji trebaju odnositi na konkretno ponašanje, kao i na štetu koje je ono prouzročilo. Ono čega još treba biti je želja da se šteta popravi, bez obzira na to koliko će to zahtijevati osobnog truda. Važno je i da počinitelj prevare ne radi drugoj strani pritisak i traži oprost prije nego što sam poduzme ove korake", naglašava Doares.

Ako nema kajanja ni grižnje savjesti radi nepoštenog ponašanja, trebala bi se zabrinuti jer ovo znači kako partner ne osjeća odgovornost ni obavezu spram tebe i vašeg odnosa. Partner koji ne pokazuje da mu je istinski žao zbog počinjene greške ne zaslužuje dobiti drugu šansu - ali ti zaslužuješ samoj sebi dati drugu šansu za novu ljubav.

