INspiriraj se: Ovo je 5 frizura za kojima Skandinavke luduju

Skandinavci su jedni od najsretnijih naroda pa mnoge zanima koja li je tajna. Godišnji im traje čak pet tjedana s tim da se povećava dolaskom prinove, puno borave u prirodi i umjesto auta, svugdje idu biciklom ili pješke. Čini se da cijene trenutke opuštanja s dragim ljudima te da žive lagodno, s manje stresa nego mi.

Osim u načinu života, Skandinavke bi nam mogle biti uzor i što se tiče frizura. Znamo da Francuskinje definitivno nose titulu predvodnica mode i elegancije, no tragajući za popularnim frizurama za ovu jesen i zimu, naletjeli smo na tekst portala Who What Wear koji izdvaja pet frizura koje Skandinavke obožavaju ove sezone.

Izgleda da modno osviještene Dankinje, Norvežanke i Šveđanke vode računa o kosi, no odabir prilagođavaju vremenskim uvjetima – odnosno hladnom i vjetrovitom vremenu. Zato su im favoriti ležerne frizure pune volumena. No više u nastavku!

Šiške na stranu

Skandinavske trendseterice vole frizure koje izgledaju šik, a istovremeno daju volumen. Rado biraju frizure u kojima im kosa uokviruje lice, a nisu zahtjevne za održavanje. Čini se da cijene prirodni look što se vidi iz ovih Instagram ideja.

'The Undone Bob'

Bob frizure već su godinama popularne jer pristaju ženama s različitim oblicima lica, a možeš se poigrati s pravom dužinom. No kako u frizerskom svijetu, ali i na društvenim mrežama stalno susrećemo nove trendove, tako je nedavno postao popularan 'The Undone Bob'. U stvari, radi se o neurednijem bobu, više teksturiranom. Pojam obuhvaća širok raspon frizura i lako ga možeš prilagoditi svojoj kosi. Za razliku od klasičnog boba, kod ove inačice nema oštrih, čistih linija. Čini se da ga opuštene Skandinavke baš zato vole.

'The Butterfly Cut'

'The Butterfly Cut' još je jedna popularna frizura. Postala je viralna prošlog ljeta na TikToku i od tada ga mnoge žene pokušavaju prekopirati. Frizura je karakteristična po beskrajnim slojevima. Kosa je podijeljena na duge slojeve koje padaju ispod ramena i kratke slojeve od nekoliko centimetara ispod brade. Oni pak uokviruju lice i daju osjećaj volumena. Ovako ošišana frizura kasnije ti daje slobodu da je stiliziraš po želji. Više je mogućnosti i zato je Skandinavke vole.

Guste šiške

Šiške su doživjele veliki povratak. Puno žena ih voli jer u trenu mogu promijeniti imidž, a prošlo je vrijeme kad su frizure sa šiškama bile simetrične i dosadne. U Danskoj, Norveškoj i Švedskoj rado se nose guste šiške, no prije nego što ih odrežeš, razmisli o obliku svog lica. Ne pristaju svakome isti tip. Ova Instagram ideja čini nam se super, ali imaš li kraće čelo, možeš isprobati razbarušene i istanjene šiške. One ovalnog lica mogle bi izabrati shag šiške jer to daje volumen.

Lob

I na kraju – lob. Lob iliti dugi bob omiljen je jer uokviruje lice i praktičan je. Kad ti se žuri, možeš ga svezati u rep ili pak nositi 'na ravno'. Šiša se do ramena, a dobar je izbor i za žene tanke kose. Znaju to i Skandinavke.