Ljetni hit: Veliki povratak 80-ih, pa čak i u manikurama

Nokti su svakako detalj na našim rukama koji žene rado ukrašavaju. Gotovo da možemo reći da svaka žena pazi na nokte jednako kao i na kosu te obrve. Mnogim ženama to su najvažniji detalji na tijelu kada je uređivanje u pitanju, pa smo provjerili kakvi su trendovi kada su nokti u pitanju, ali i kako se riješiti loše navike griženja noktiju. Upit smo poslali Vedrani Tomić, vlasnici CHIX barova.

„Ljeti su šarene boje uvijek popularne. Žuti, narančasti, plavi, zeleni, ali i kombinacije istih. Ipak, ovog ljeta smo svjedoci da se manje traže neon i kričave boje. Dominiraju pastelni tonovi, što je zapravo ekstenzija prošlogodišnjeg trenda. Postoji iznimka da se više dramatičnih pojava događa s gel noktima, a manje s trajnim lakom“, otkriva nam Vedrana.

Promjene trenda u dužini postoje kod gel noktiju, dok s trajnim lakom imamo standardizirane sheme manje podložne trendu. Ipak, bademasti zaobljeni nokti su, možemo reći, zamijenili kockasti oblik. Prema iskustvu, trendovi se plasiraju svake godine od strane proizvođača na prvom mjestu, a zatim po odazivu korisnika. Tako neki trendovi traju jednu sezonu, dok se ono najbolje zadržava u intervalu od dvije do tri godine. Najbolje od toga postaje evergreen, poput french ukrašavanja i nude boja.

„Uvijek postoje koketiranja s modnim stilovima, pa znamo imati bijele nokte s crnim konfetima, šarene pastelne kombinacije s crnim linijama što zbilja daje štih osamdesetih. Osamdesete su sada hit, pa tako i kada je uređivanje noktiju u pitanju“, pojašnjava Vedrana Tomić čiji CHIX barovi za uređivanje obrva bez termina pružaju i usluge manikure.

„Trudimo se biti brzi kada sređujemo nokte. Klijenti to traže, no CHIX ne radi gel nokte pa je utoliko možda brži od termina u salonima. Trajni lak uzima 30-60 minuta, što ovisi o iskustvu te karakteru djelatnika. Svakako je dobro imati tu uslugu bez termina svaki dan, pa klijentima ipak nije važno koliko minuta će potrošiti, važno je da taj dan imaju nokte kakve su poželjeli. Usluga prethodnog skidanja gela može trajati 30 minuta, kao i skidanje trajnog laka“, pojašnjava Tomić koja ima misiju da usluge uređivanja budu kvalitetne ali i brze.

Sigurno se pitate što je najluđe što klijentice traže. U Splitu je najzanimljivije raditi nokte u vrijeme Ultra festivala jer tada sve vrvi zabavnim i zanimljivim upitima. Muškarci tada nerijetko traže da im se oslikavaju nokti, a posebno su popularni smajlići. Žene tijekom Ultra festivala traže dugačke nokte i to s velikim oštricama.

No vratimo se noktima koji zahtijevaju i njegu. Trajni lak nije neuništiv, neovisno o godišnjem dobu. Ljeti su nokti dodatno osjetljivi zbog utjecaja velikih vrućina ili soli iz mora te klora iz bazena. Tako svijetle nijanse mogu dobiti zeleni ton zbog kupanja u bazenu, dok se zbog soli iz mora mogu oguliti. Ipak, najosjetljiviji su na udarce i rad s rukama. Stoga je važno nokte i njegovati. Postoji tako i keratinski tretman kao prozirna baza trajnog laka, a osim keratina tu je i vitaminska baza, no najkorisnije je to što sa slojem trajnog laka/gela ili samo baze, zadebljate ploču nokta pa nokti teže pucaju. Žene se naviknu na tu čvrstoću pa nerijetko nakon skidanja smatraju da su im nokti oslabili, što nije točno.

No što je s onima koji grizu nokte?

„To je česta pojava, i mnogi doskoče problemu stavljanjem trajnog laka ili gela. To im očito nije više isti osjećaj pa prestaju, iako neki nastave grickati gel. Odlični su namazi s gorkim okusom koje možete kupiti u ljekarnama, a ako ni to ne pomaže onda se morate suočiti s problemom, pronaći njegov izvor“, govori Vedrana Tomić čiji su CHIX barovi diljem Hrvatske uredili na tisuće i tisuće ženskih, ali i muških ruku.

I za kraj zasigurno vas zanima kakvi su trendovi za jesen koja je pred nama. Već se jako dugo nisu tražile sedefaste nijanse svih boja te biserni efekt pa Vedrana Tomić vjeruje da bi nas taj trend mogao dočekati upravo nakon ljeta.