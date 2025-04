Nagradite se s top 5 vibrantnih proljetnih ruževa i sjenila iz dm-a, a usput osvojite i TOP POKLONE!

Zaboravi na neutralne tonove – proljeće 2025. vraća boju na tron. Inspirirani modnim pistama, TikTok estetikama (coquette meets dopamine dressing) i umjetničkim ikonama poput Yayoi Kusame ili Andyja Warhola, ovog proljeća nosimo tuševe u ljubičastim nijansama, ružičaste obraze, tirkizne linere i sjajeve koji hvataju svjetlost poput instalacije u muzeju.

Vibrantne boje nisu samo trend – one su statement. One kažu "tu sam", bez da kažeš ijednu riječ. Isto kao i dobar eyeliner u boji ili glossy ruž koji reflektira sunce dok pričaš na kavi.

Pop kultura već mjesecima pleše na istoj frekvenciji: od make-up lookova na crvenim tepisima (hello, neon liner na Dua Lipi), do viralnih tutoriala s naslovima "add some chaos to your lids" – boja je ponovno cool.

I što je najbolje? Ne trebaš biti vizažist. Uz nekoliko pravih proizvoda iz dm-a i novu torbicu koja ih čuva – tvoj artsy proljetni look može početi u samo tri poteza kistom.

Zamisli ovo: subotnje jutro, kava s frendicama na suncu, lagana haljina i nova vibrantna paleta sjenila koja govori 'uživam u proljeću'. A najbolji dio? Od 16. do 30. travnja prilikom kupnje omiljenih proizvoda odabrane dekorativne kozmetike u prodavaonici dm-a, dobivaš kozmetičku torbicu na dar, a cijeli mjesec skupljaš i 10x više bodova na dm active beauty kartici.

Za maksimalnu inspiraciju izvukli smo 5 trendy lookova i pronašli idealnu dekorativnu kozmetiku u dm online shopu!

TV serija Euphoria (HBO)

Serija koja je redefinirala make-up kao oblik osobnog izražavanja te stvorila fuziju emotivnog, kreativnog i estetskog izražavanja kroz dnevni make-up koji je sve samo ne običan.

Inspiracija: tirkizne linije, rhinestone detalji, fuksija sjenila, razmazani glitter... Ako se još niste odvažili, idealno sjenilo za eksperimentiranje je definitivno wet n wild color icon!

wet n wild color icon glitter sjenilo za oči – E351C Bleached, 1,4 g - 2,10 €

Barbie (2023)

Da, još uvijek – zahvaljujući viralnom 'Barbiecore' valu. Inspiracija: bubblegum pink rumenilo, sjajilo preko ruža, visoki glow. Savršeno za Frankly good bubblegum olovku za usta!

Frankly good olovka za usne – Bubblegum, 15 g - 18,00 €

Yayoi Kusama meets beauty

Minimalizam s maksimalnim bojama – čista estetika. Inspiracija: Yayoi Kusama, kraljica avangarde, inspirira kako svojim djelima tako i svojom pojavom. A ako bismo joj radili hommage definitivno bismo uključili blok boje i jake kontrastne kombinacije kakve pronalazimo u REVOLUTION Marvellous Mattes paleti sjenila.

REVOLUTION reloaded paleta sjenila za oči – Marvellous Mattes, 16,5 g - 7,95 €

TikTok “Dopamine Glam” trend

Make-up koji je tu da podigne raspoloženje – neon liner, limun žuto sjenilo, mint ruž... Ovosezonski favoriti su sve što donosi boju i veselje, a idealno za takve prilike je upravo neonsko sjajilo trend !t up Pretty in Tint.

Renaissance Tour i Beyoncé glow

Zlatne nijanse, visoko sjajna koža i oči koje blistaju – kao da si zakoračila na pozornicu. Da, ovo je savršena kombinacija sjajnog highlightera, mat pudera i PUPA Vamp! tekućeg Moccha sjenila za oči.

PUPA Vamp! tekuće sjenilo za oči – 011 Mocha, 4 ml - 19,95 €

Tvoj make-up je tvoja poruka. Ove sezone neka poruči: 'mijenjam paletu, ne osobnost', a sve proizvode možeš pronaći u prodavaonicama dm-a, putem dm online shopa ili još brže – preko 'Moj dm' aplikacije. Od 1. do 30. travnja kupnjom 2 ili više proizvoda odabrane dekorativne kozmetike, uz predočenje dm active beauty kartice, ostvaruješ 10x više bodova. Osim toga, od 16. do 30. travnja uz kupnju odabrane dekorativne kozmetike u vrijednosti iznad 35 eura, u prodavaonicama dm-a čeka te – kozmetička torbica na dar!

Više o promociji pročitaj ovdje.

Sadržaj u suradnji RTL native tima i dm-a.