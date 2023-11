Kako nanosiš maskaru? 3 velike pogreške koje čine da izgledamo starije

Dobar make-up doista čin čuda - malo strateški raspoređenog rumenila, sloj maskare i prava nijansa ruža učinit će da u trenu izgledamo ljepše, svježe, odmornije – pa čak i mlađe. No sigurno si imala prilike vidjeti nekoga tko jednostavno ne zna sa šminkom pa uz previše pudera, tamnog ruža i sjenila izgleda starije nego što jest. To je svakako nešto što želimo izbjeći. Zato je važno naučiti koje make-up greške mogu dodati godine našem licu – a to može čak i pogrešno upotrijebljena maskara.

Evo što krivo radimo kad nanosimo maskaru:

Prva pogreška događa se već kod samog otvaranja bočice - jer mnoge od nas 'pumpaju' četkicu prije no što krenu s nanošenjem maskare na trepavice. Time u bočicu ulazi zrak, što uzrokuje da se maskara brže osuši. Kad onda takvu maskaru nanesemo na trepavice, ona se mrvi te sitne grudice završe ispod naših očiju i pretvaraju se u tamnu sjenu radi koje, naravno, izgledamo umorno, a time i starije.

Foto: Pexels

Druga greška je nanošenje previše slojeva. U nastojanju da nam trepavice izgledaju duže, gušće i izraženije, sklone smo nanijeti više od dva sloja radi čega se dlačice međusobno slijepe. Radi ovoga naše oči izgledaju manje i općenito, djelujemo manje budno i svježe. Pri tom, trebamo težiti upravo suprotnom – da nanesemo što manje maskare koja onda neće otežati i slijepiti trepavice. Sitne trepavice na donjem kapku najbolje je potpuno izostaviti.

Foto: Pexels

Treća pogrešna stvar jest naknadno nanošenje još maskare. Ponekad tijekom dana trebamo malo osvježiti svoj make-up pa na već namazane trepavice dodajemo još jedan sloj maskare čime se trepavice opet sljepljuju i djeluju neuredno. Radije najprije skini šminku s očiju.

Sada kad znaš što trebaš izbjegavati, vrijeme je i da saznaš kojim trikovima možeš pomoću maskare vizualno pomladiti svoje lice:

"Prije nanošenja prvog sloja maskare, maramicom obriši višak proizvoda sa štapića maskare. To osigurava da trepavice ostanu razdvojene", savjetuje Saffron Hughes, poznata profesionalna šminkerica iz Velike Britanije.

Osim toga, otkriva kako tajna mladenačkih trepavica leži u jednom jednostavnom postupku koji ne bismo trebale preskakati:

"Kako starimo, naše trepavice gube gustoću ravnaju se. Bitno ih je uviti prije nanošenja maskare. Proces uvijanja otvara oči i umanjuje izgled udubljenih očiju.“

Također, nije nevažno kakav tip maskare odabereš:

"Uvijek bih preporučila vodootpornu maskaru svojim klijenticama u zrelijim godinama jer ako se maskara razmazuje ili curi ispod očiju, može stvoriti neželjene sjene,“ kaže ova vizažistica s više od 15 godina iskustva u šminkanju.

Foto: Pexels

Možda nisi znala, ali biranje prave četkice za maskaru također je ključno:

"Vjerovala ili ne, postoji čitava znanost o različitim vrstama četkica koje dolaze s maskarom. Veliki, debeli štapići s gustim čekinjama izvrsna su opcija ako želiš voluminozne trepavice, ali moraš biti svjesna da s takvim četkicama nije lako zahvatiti baš svaku dlačicu“, zaključuje Saffron.