Jednostavne punđe najbolji su izbor za tople dane

U vrućim ljetnim danima najradije nosimo skupljenu kosu, a punđice su super izbor jer ih je jednostavno napraviti i uvijek izgledaju trendi

Tijekom vrućih ljetnih dana malo tko se opterećuje šminkom i frizurom, a najvažnije nam je da se osjećamo ugodno pa nosimo neki ležerniji look te prozračnu i lepršavu odjeću. Najjednostavnije modne kombinacije, prirodni make up look te skupljena kosa dobitna su kombinacija u svim prigodama tijekom ljeta.

Visoke temperature i ljetna bezbrižnost odražavaju se i na svijet frizura pa su tako tijekom ljeta najpopularnije upravo one jednostavne frizure koje svatko može sam napraviti i u kojima nam neće biti vruće.

Među favoritima za vruće dane i ove su se sezone našle svestrane punđice koje dolaze u bezbroj varijacija na temu, a uvijek izgledaju trendi i efektno. Od tzv. 'messy bun' odnosno neuredne punđice pa do elegantnih niskih punđi, ova će jednostavna frizura i ovog ljeta vladati ulicama.

Punđice ćemo nositi uz svoje svakodnevne gradske kombinacije, ali i tijekom dana provedenih na plaži kada ćemo skupiti kosu kako bismo je zaštitile od sunca i morske soli. Profinjena punđa super je izbor i u nekim svečanijim prilikama, poput svadbe i drugih proslava. Nemaš li inspiracije za raditi komplicirane frizure, punđa je uvijek dobar izbor i pristaje svima.

Odlične ideje za jednostavne, a upečatljive punđe za sve prigode u ljetnim danima koji su pred nama donosimo ti u nastavku.

Foto: Instagram

Elegantna niska punđa

Elegantna i profinjena niska punđa uvijek izgleda sjajno, i u svakoj prilici. Dobar je izbor i za djevojke s nešto kraćom kosom.

'Messy bun'

Pomalo neuredna i nonšalantna, 'messy bun' super je izbor za najtoplije ljetne dane.

Punđica za plažu

Ako si u potrazi za jednostavnom frizurom koju ćeš moći nositi i tijekom dana provedenih na plažu, ova niska i pomalo neuredna punđa sjajan je izbor. Odlično izgleda i ispod šešira ili šilterice.

Za formalnije prigode

Ovu je punđu vrlo jednostavno napraviti, a sjajno će izgledati u nekim formalnijim prigodama ili pak uz poslovne kombinacije.Možeš je začiniti elegantnim ukosnicama.

Zalizana punđa

Imaš li ravnu kosu, ova je frizura sjajan odabir. Vrlo ju je lako napraviti, a djeluje efektno i elegantno. Super je izbor i u onim trenucima kada ne stigneš oprati kosu.