Velika transformacija Željke Mateše! Kandidatima otkrila: 'S tim sam imala najveću borbu'

Željka Mateša, kandidatkinja šeste sezone 'Života na vagi' podijelila je svoje iskustvo s kandidatima ove sezone showa.

"Ja sam imala veliki problem kad sam izašla iz 'Života na vagi'. Nisam si još dogovorila ozbiljne treninge nego je to bilo hodanje i ne znam što i stvorila sam averziju prema hrani. I vjerovali li ili ne, ta žena koja je imala 175 kila, može imati strah od hrane. Znači, ja u tih prvih tjedan dana ne znam jesam li pojela jedan obrok dnevno. Zato što sam si u glavi stvorila neku sliku. Ne treniram onako kako sam trenirala i sad ako ja pojedem, nema veze što je to zdrav obrok, ali ja ga ne trošim. Rekoh, ja ću dobiti dvije kile odmah. Znaš, u glavi ti je panika. S tim sam imala najveću borbu", ispričala je Željka.

Foto: RTL

Mislav Š. je rekao da je svjestan da nije sve idealno kao što to izgleda na televiziji. "Svatko od njih vodi svoju borbu i to mi je jasno. I to je dobro znati da je nama svima upozorenje", istaknuo je.

Željka je upozorila kandidate da se ne boje hrane i da paze da su umjereni. "Ako posrnete, ne znači da je kraj", rekla je Željka.

"Tek sad će shvatiti što je život i kolika je čast biti ovako nečega. Imao si tri mjeseca posvetiti se samo sebi i samo za sebe raditi", zaključila je.

