Mislav Vlašić izgubio 6,8 kilograma, a treneri ponosno: 'Opravdao je naša očekivanja!'

"Došli smo se malo psihički odmoriti, malo se rekreirati, za gušt, kao u dobra stara vremena kad smo mi bili dio jedne lijepe priče“, rekla je Željka dok se Šepić divio kako super izgledaju, odnosno, održavaju svoju težinu nakon godinu dana od prikazivanja emisije. Natjecatelji su im otkrili da se osjećaju jako umorno dok im je Zuzana govorila da trebaju iskoristiti vrijeme dok su tu. „Najbitnije je da si posložite glavu jer bez toga ne možete napredovati“, rekla je Zuzana.

„Dolazak bivših kandidata dogodio se u najboljem trenutku jer smo svi psihički dosta pali“, rekao je Jure, a Željka je pričala s kojim se problemima susrela kad je izašla iz showa. „Nisam si dogovorila neke ozbiljne treninge, nego je to bilo hodanje i stvorila sam averziju prema hrani. Vjerovali ili ne, žena koja je imala 175 kilograma može imati strah od hrane“, rekla je i otkrila da je u prvih tjedan dana od izlaska pojela jedva jedan obrok dnevno jer se bojala jesti zato što nije trenirala kao u showu. „Nema veze što je to bio zdravi obrok, ali ne trošim ga i odmah ću dobiti dva kilograma, odmah mi je u glavi bila panika“, priznala je.

Šepić je bio sretan što je to Željka podijelila s njima jer je to njima upozorenje i trebaju biti svjesni da je vani svaki dan borba. Željka im je govorila da se ne boje hrane i da upamte da nije kraj ako ponekad posrnu. „Tek sad će shvatiti što je život i kolika je čast biti dio ovako nečega i koliko je to svemirska noga u guzicu - imao si tri mjeseca posvetiti se samo sebi i raditi samo za sebe i trebaju shvatiti da mogu nastaviti dalje. Bit će trzavica i svega, ali ništa nije neizvedivo“, rekla je Željka.

Foto: RTL

Čapo ih je odmah pitao koliko su tenisica već uništili te im objasnio da je on prije svakog treninga odšetao sedam kilometara te da je svakim danom pokušavao hodati još malo više i tako je pobijedio sam sebe. „Trebali bismo davati više od sebe, imamo prostora za hodanje, možemo plivati, imamo sve uvjete, samo se trebamo dati!“ rekao je Martin. Čapo je nastavio pričati da se osjećao izgubljeno kad je sve završilo te da iskoriste i tu prednost što je s njima Goran koji im isto može ispričati kako mu je zapravo bilo. Željka im je savjetovala da trebaju živjeti te pričala kako je ove godine radila u sezoni, više ju nije strah putovati i stječe nova iskustva. „To je ono što sam željela, to je taj život kojem težiš jer kad se zakopaš u kile, zakopaš se u četiri zida, ne živiš, nego preživljavaš“, dodala je.

Dajanu je zanimalo kako su trenirali kad bi došlo do ozljeda, a Zuzana je rekla da je ona gotovo 25 kilograma izgubila plivajući. No dodala je da uvijek mogu naći vježbe koje će moći raditi bez obzira na ozljede. Željka im je pričala da će im biti teško i jedni bez drugih i da se čuju kad god mogu. „Više mi nije toliko lako ni izaći iz showa jer su velika iskušenja pred nama“, iskren je bio Martin, a Mirna je bila sretna što ih je upoznala, nadajući se da će njihovi motivacijski govori ostaviti traga na natjecateljima.

Nina je rekla Edi da još ne može trenirati, što je on razumio. Ostao je s Dajanom, Šepićem i Jurom, koji su bili jako motivirani. Mirna je trenirala s Vlašićem, Martinom i Goranom, koji smatra da mlađi dečki još nisu shvatili kakva je to prilika biti u 'Životu na vagi' te da je prepoznao sebe u njima jer je i sam bio takav prvi put u showu. Jure je bio aktivan na treningu jer su ga pogodile priče bivših kandidata i shvatio je da se poput Čape mora boriti sam sa sobom, a Edo je bio ponosan na njega.

Mirna je željela da se dečki natječu dok treniraju i Goran je bio bolji od dva najmlađa natjecatelja da bi Martin brzo odustao jer se nije želio nikome dokazivati. Kasnije je nastavio vježbati i objasnio da se zasitio svega dok je Dajana vježbala s osmijehom na licu jer je stigla toliko daleko u showu i spremna je testirati u stvarnom životu sve što je naučila.

Počelo je pretposljednje vaganje na Brijunima, a Edo je naglasio da su imali zanimljiv ciklus - Silvija i Nina nisu trenirale, a Goran je bio na svadbi i rekao da je pio vodu, jeo malo crnog i bijelog rižota te meso iz pašticade a da su svi bili ponosni na njega kad su ga vidjeli. Prošli put imao je 116,6 kilograma, izgubio je 3,2 kilograma, što je 2,7% tjelesne mase, a kad mu je pribrojio kilogram prednosti na vagi koji je osvojio u izazovu bilo je to 4,2 kilograma manje ili 3,6% tjelesne mase.

Foto: RTL

Silvija se bojala da će imati loš rezultat i pričala je koliko joj nedostaje vježbanje, ali i da je sad naučila još mnogo o prehrani. Prošli put imala je 97,8 kilograma, sada je izgubila 1,3 kilograma, što je 1,3% tjelesne mase. „Njezin rezultat mogao bi poslužiti kao primjer da se može gubiti na težini čak i kad se ne trenira u mjeri u kojoj su vježbali ostali natjecatelji“, rekao je Edo.

Vlašić je priznao da mu je bilo najteže kad je na početku showa iščašio rame i nije mogao trenirati tri tjedana i ponosan je na sebe što tada nije odustao te da bi sad volio ostati do kraja. Prošli put imao je 168 kilograma, sad je izgubio 6,8 kilograma, što je 4% tjelesne mase. „Ovo je zaista zasluženo jer je pokazao i takav rad na treningu i samo tako nastavi“, rekla je Mirna, a Edo dodao: „Drago mi je vidjeti da je napokon došao pravi rezultat za Mislava i da je opravdao naša očekivanja. Bravo!“

Dajana je komentirala kako se promijenila i fizički i psihički. „Promijenila sam i mišljenje o sebi, drugima i shvaćanju svijeta“, objasnila je Dajana koja je prošli put imala 137,6 kilograma, sad je izgubila 2,9 kilograma, što je 2,1% tjelesne mase.

Foto: RTL

Juru i dalje muče bolovi u leđima i pričao mu je kako zna da će mu nedostajati njegovi plavci kad napusti show. Edo ga je pohvalio da je na posljednjem treningu prije vaganja bio jako koncentriran i usredotočen na vježbanje, kakvim ga je i zamišljao otpočetka showa. Na posljednjem vaganju imao je 111,9 kilograma, a koliko sada ima - ne propustite pogledati sutra u 20.15 sati na RTL-u!