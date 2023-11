Ponašanje Nine Bandić stvorilo probleme među natjecateljima, žele da napusti plavi tim

Ovaj ciklus u 'Životu na vagi' testirao se karakter natjecatelja, a dobili su i hladnjak s raznim iskušenjima! Pivo su popili Jure, Vlašić i Kruno, Pero je uzeo gazirano piće, a Gorana je to malo razočaralo. „Jure je htio popiti deset, ali bi uz nečije društvo da opravda sebe“, rekao je kapetan crvenog tima te nastavio: „Ako se ne možeš sad tu kontrolirati u tim uvjetima, da uzmeš tu jednu zbog želje, svega, kako ćeš vani?“ Šepić je samo mirisao sadržaj hladnjaka i komentirao Juru. „Mislim da će on imati najviše problema, vidim da dečki već govore da će ga zaključati u sobu“, rekao je Mislav, a Jure zaključio: „Tko ne zna uzeti, ne zna ni dati.“

Marsela je primijetila da je Nina loše. „Neki komentari koje je Pero izrekao, a Jure se nadovezao su me baš povrijedili“, rekla je Nina dok su Pero i Jure komentirali da je nisu željeli uvrijediti. „Ako nije dosad skužila da se mi šalimo, ne znam kako planira nastaviti s nama“, rekao je Jure i dodao da se njoj ne smije ništa reći jer odmah krenu suze i histerija. „I dođe izazov i onda je Nina potrebna u izazovu, na vaganju je Nina potrebna zbog postotka, a ostatak tjedna ne uvažavaju ni moje mišljenje niti išta“, nastavila je Nina dok su dečki smatrali da ju je najviše zasmetalo što su javno istaknuli da nešto griješi. „Budem li imala loš rezultat, sigurno će me pisati“, rekla je Nina kroz suze.

Natjecatelji su svako malo pogledavali što ima u hladnjaku, a Nina je razgovarala o dečkima iz tima te s Marie i Dajanom, koja smatra da su sukobi normalna pojava u nekom timu. „Dečki definitivno podcjenjuju nas cure“, nastavila je Nina, a s njom se nije složila Marie. „Razne strategije mogu dovesti žene do finala, ali samo ako žene imaju podršku drugih žena“, jasna je Nina.

Marsela je izrazila želju da vježba s crvenima jer se naviknula na njihov trening, u plavom timu cure su pripremile dečkima trening dok su kod crvenih to radili Silvija i Goran. „Moja je odluka bila biti što tiši da pružim curama priliku da se istaknu“, rekao je Jure dok je Nina objasnila kako tišina vlada zbog napetosti, a ne fokusa na treningu.

Jure je pričao o čokoladicama i rekao Martinu: „Jedva čekam da i ti probaš jednu i da se preporodiš!“ Podijelili su čokoladicu, što je presudilo ionako napetoj atmosferi. „Što vi ostali mislite o jedenju čokolade?“ zanimalo je Dajanu koja smatra da je to nepoštovanje prema njoj koja je vodila trening i prema timu. Jure je prigovarao da su muški ispali negativci koji ne poštuju žene, a zapravo se njih ne poštuje. „To što se gospođici Nini ne sviđaju moji komentari, ja tu ne mogu pomoći“, nastavio je.

„Nisam nasjela na Jurine provokacije, ali stvarno mi ga je pun kufer, prešlo je sve granice“, rekla je Nina i nastavila: „Ne može podnijeti što je jedna žena brža, bolja i sposobnija od njega.“ Istaknula je i da je Martin pod njegovim utjecajem. Nakon treninga Dajana je željela da rasprave sve, no Nina i Jure nisu bili za to. „Moji petogodišnjaci su odgovorniji od vas“, rekla je Dajana. „Ne poštujem je zato što zadire u tuđe osobne prostore, a njezin se ne smije dirati. Kad krenu oscilacije njezinih emocija, kad je u depresiji, ne smiješ joj prilaziti, kad je počne prati hiperaktivnost, moraš trpjeti sve gluposti koje radi… I zašto da poštujem takvu osobu?“ rekao je Jure, a Dajana dodala kako bi i ona poludjela da joj je Pero javno rekao da širi noge. „Pero i Nina su u svađi, ali Jure i Nina imaju prošlost. Međusobno si dižu živce i onda dođe Pero koji samo bocne i problem eskalira“, objasnila je Dajana.

Pero je rekao da se neće ispričavati te da ne voli osobe poput Nine - kad je raspoložena, može svašta, ali kad nije, onda moraš paziti što govoriš. „Prema svima sam isti pa ako ti ne odgovara, to nije moj problem“, zaključio je Pero, a Jure rekao svoje rješenje problema: „Neka Nina Bandić napusti plavi tim. To je jedina osoba koja unosi negativnu energiju unutar našeg tima.“

Uslijedilo je vaganje, a Marsela je otkrila kako bi se voljela vratiti u crveni tim jer je zasad - neutralna, nosi narančastu majicu. Marsela na ovom vaganju ne može ispasti, a nakon vaganja pridružit će se timu koji izgubi manji postotak tjelesne mase, odnosno, koji izgubi jednu osobu. O ispadanju će odlučiti žuta linija, a iznad žute linije u gubitničkom timu naći će se svi oni koji budu imali više od 2% izgubljene tjelesne mase. Ako svi budu imali iznad dva posto, odlazi osoba s najlošijim rezultatom.

Dajana je objasnila da u njihovu timu postoje problemi. „Odlučila sam se fokusirati na sebe i zaštititi sebe“, rekla je i dodala da ne želi preuzimati krivnju za nešto što nema veze s njom. Priznala je kako si je napravila gemišt i uz pjesmu nazdravila za prijateljicu koja je imala djevojačku. „Začudila sam se koliko mi taj frižider uopće nije teško pao“, nastavila je Dajana, sretna što je poboljšala svoj odnos s hranom. Prošli put imala je 154,3 kilograma, izgubila je 3,4 kilograma, što je 2,2% tjelesne mase.

Marie je otkrila kako je pogađaju svađe u kući i to što nitko ne želi popustiti, barem zbog tima. „I opet je bila ista osoba u igri, koja je možda potencirala sve to“, rekla je Marie i imenovala Ninu jer drugi nisu željeli. Dodala je da je obožava i smatra da je dominantna žena, što ne mogu svi prihvatiti. Svidjelo joj se što je vježbala s braćom Sinković, a iz hladnjaka je pojela čokoladicu. Na posljednjem vaganju imala je 105,7 kilograma, sad je izgubila 1,3 kilograma, što je 1,2% tjelesne mase.

Martin je komentirao kako ne želi da se njihov tim raspada i da se pojedinci svađaju, ali smatra kako ne može utjecati na to. „Umoran sam od svega toga i dosta mi je kaosa, ne znam kako to ispraviti i ako se njih dvoje, troje ne pomire i popričaju, ne znam što mogu tu napraviti?“ nastavio je Martin i otkrio kako je pojeo polovice od pet vrsti čokoladica te nekoliko gutljaja gaziranog pića. Prošli put imao je 141,4 kilograma, izgubio je 1,9% kilograma manje, što je 1,3% tjelesne mase.

Kruno je pričao o tome kako je počeo malo pokazivati emocije, a zatim je otkrio čime se počastio iz hladnjaka - popio je pivo i pol, pojeo tri i pol čokoladice i popio bocu i pol soka! „Ponekad imam dojam da se može lakše raditi s djecom u školi ili vrtiću nego s njima“, rekla je Mirna. Na prošlom vaganju Krunoslav je imao 176,3 kilograma, sad je izgubio 3,2 kilograma, što je 1,8% tjelesne mase.

Pero je bio jasan: „Tu sam došao skinuti kilograme, promijeniti život i druge stvari me ne zanimaju.“ Smatra da se ta situacija s Ninom ne može više riješiti, odnosno, da je prijeđena neka granica. „Mene to ne zamara, a ni ostale“, nastavio je i otkrio da je iz hladnjaka pojeo 10 dag špeka s kajganom. „Neće me te dvije cole koštati i malo sira u kajgani“, rekao je dok su se ostali smijali kako samo dodaje što je probao. Prošli put imao je 153,2 kilograma, izgubio je 3,7 kilograma, što je 2,4% tjelesne mase.

Jure je pričao kako ga je jako pogodilo što nije pobijedio u izazovu i čuo svoje, ali potom su počeli pričati što je sve pojeo i popio iz hladnjaka. „Popio sam tri piva jer sam smatrao da to zaslužujem, znao sam koliko je to kalorija i uopće mi to ne stvara problem“, rekao je Jure i otkrio da je pojeo još nekoliko čokoladica. Jure je spreman izgladiti situaciju s Ninom, ali s njom može imati samo - strogo poslovan odnos. Prošli put Jure je imao 124,6 kilograma, a je li se na njegovu kilažu odrazilo sve što je probao iz hladnjaka - ne propustite pogledati 13. studenoga u 21.15 sati na RTL-u!

Show 'Život na vagi' pogledajte i na platformi Voyo.