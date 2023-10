'Život na vagi': Crveni tim je izbacio Leonarda - možda najjaču kariku

Prva je na vaganje došla Nina i komentirala da ju je zasmetalo što tim nije prihvatio da u izazovu bude na pramcu čamca pa se osjećala kao da ne vjeruju u njezine sposobnosti. „U nekim odlukama ipak dominira muški ego“, dodala je i objasnila kako se s vremenom naučila na mušku dominaciju u timu. Prošli put imala je 117,2 kilograma, izgubila je 2 kilograma, što je 1,7% tjelesne mase.

Juru su cijeli ciklus boljela leđa, no nije odustajao. Pričao je o tome kako je donedavno krivio sve druge za svoje kilograme, no da je ovdje shvatio da je krivac isključivo on te da se oduvijek imao potrebu dokazivati ocu i da zato uvijek voli biti u pravu. Na posljednjem vaganju Jure je imao 126,7 kilograma, sad je izgubio 2,1 kilogram, što je 1,7% tjelesne mase.

Marie je otkrila kako se ponekad osjeća usamljeno u svom timu i da joj jako nedostaju najmiliji pa da bi se voljela barem čuti s njima. Prošli put Marie je imala 107 kilograma, a sada je izgubila 1,3 kilograma, što je 1,2% tjelesne mase.

Šepić je zaključio kako se dosta promijenio u showu te da je napokon shvatio kako tu nije došao samo smršavjeti nego promijeniti sebe i da trenutačno uživa u tom procesu. Na posljednjem vaganju Mislav je imao 153,2 kilograma, sad je izgubio 2,6 kilograma, što je 1,7% tjelesne mase.

Leu je ovo bio najgori ciklus jer su ga mučili leđa, raspoloženje, nije ima volje ni za što, a Edo smatra kako je to normalno jer su već toliko dugo u izolaciji i svi im nedostaju. Prošli put imao je 162,6 kilograma, sad je izgubio 2,5 kilograma, što je 1,5% tjelesne mase. „Znam da nisam dao sve od sebe, ali sam se nadao da će rezultat biti malkice bolji“, rekao je.

I Martin je komentirao kako im je prošli ciklus bio jako izazovan, pogotovo Kruni kojem je bilo loše na treningu, a još jednom je ponovio kako mu je drago što je Ljube dobila imunitet te da je kalkulirao da se to ostvari. Zadovoljan je svojim timom i vjeruje da su ga dobro prihvatili. Prošli put Martin je imao 143,7 kilograma, izgubio je 2,3 kilograma, što je 1,6% tjelesne mase.

Pero se odmah pohvalio da može spojiti ruke na leđima, što nije mogao jedno 20-ak godina, te dodao kako je situacija u plavom timu jako dobra. Otkrio je kako je njemu najvažnije da bude konstantan u gubljenju kilograma i da se pritom ne ozlijedi. Na posljednjem vaganju imao je 156,3 kilograma, sad je izgubio 3,1 kilogram, što je 2% tjelesne mase.

Kruno je otkrio da je želio napustiti show samo zbog financijske situacije, a Marijana mu je naglasila da si pobjedom u 'Životu na vagi' može riješiti upravo taj problem. Prisjetio se i djeda koji mu je, kako je rekao, bio sve. Prošli put imao je 181 kilogram, sad je izgubio 4,7 kilograma, što je 2,6% tjelesne mase. „Kruno će sad samo prema gore“, rekla je ponosno Mirna.

Ljube je došla mirna na vaganje jer joj je suprug poklonio imunitet. Na posljednjem vaganju imala je 175,6 kilograma, sad je izgubila 1,6 kilograma, što je 0,9% tjelesne mase. „Zabrinjavajuće, jer to ne korelira s njezinim trudom, angažmanom, otvorenošću… Ne znam“, rekao je Edo, a Goran dodao: „Da je po njezinu trudu, dosad bi skinula 30 kilograma. Jednostavno ne ide i za nju je ta borba puno teža.“

Vlašiću je zacijelilo rame, a Goran je komentirao kako je na treninzima ipak mogao dati više. Rekao je i da se boji vage jer misli da ga doživljavaju najslabijom karikom u timu. Posljednji put imao je 190,6, sad je izgubio 4 kilograma, što je 2,1% tjelesne mase.

Goran je priznao da je malo pao motivacijski, ali i da se isplakao pa mu je sad lakše. Prošli put imao je 134,6 kilograma, sad je izgubio 1,9 kilograma, što je 1,4% tjelesne mase. „Ovo je veliki alarm koji se upalio u Goranovu slučaju, a kad je kapetanu riječ, to samo govori da mu treba odmor“, rekao je Edo.

Posljednji trening prije vaganja Silvija se slomila jer joj se svega nakupilo pa se naposljetku i rasplakala te s Marijanom podijelila koliko joj znači vjera. „Puno puta u životu mi je pomogla vjera; i kad sam otišla studirati, bila sama…“, rekla je Silvija koja je na posljednjem vaganju imala 112,7 kilograma, sada je izgubila 1,6 kilograma, što je 1,4% tjelesne mase.

Za kraj je ostala Dajana kojoj je trenutno previše svega; treninga, ljudi, podražaja…, ali ipak, osjeća se dobro u 'Životu na vagi' i sve joj se više sviđa taj proces. „Među plavcima se osjećam dobro iako dečki vole biti glavni“, dodala je kroz smijeh i objasnila da je u njihovu timu mišljenje žena važno, ali da nisu uključene u sve odluke. Prošli put imala je 159,7 kilograma, izgubila je 5,4 kilograma, što je 3,4% tjelesne mase. „Napokon! Prvi put sam iznad žute linije i jako sam ponosna na sebe“, rekla je Dajana.

Na prošlo vaganje plavi tim došao je s 991,6 kilograma, sada su na vaganju imali 970,7 kilograma - izgubili su 20,9 kilograma, što je 2,1% tjelesne mase. Osvojili su dva kilograma prednosti u velikom izazovu, dakle, izgubili su 22,9 kilograma, što je 2,3% tjelesne mase. Crveni su na prošlom vaganju imali 929,3 kilograma, sad su izgubili 14,2 kilograma, što je 1,5% tjelesne mase.

U crvenom timu ispod žute linije našli su se Šepić, Leo, Goran i Silvija. Leonardo je napisao Silviju jer je imala najlošiji rezultat, Vlašić se odlučio za Leonarda jer smatra kako su ih Goran i Silvija uvijek spašavali, a sa Šepićem je u boljim odnosima, Šepić je također napisao Leonarda i složio se s Vlašićem, Silvija se isto odlučila za Lea zato što nije fokusiran, baš kako i Ljube koja je rekla kako Goran i Silvija drže tim u konstanti a da se Šepić probudio dok je kapetan Goran iz sličnih razloga napisao Lea. „Nema logike da Goran piše Ljube ili ona njega, Vlašić da piše Silviju ili ona njega. Normalno da se ta dva para najlakše dogovore da jedni druge štite“, komentirao je Pero.

„Nisam zaslužio ispasti zbog jednog lošeg rezultata, ali znaju da su izbacili možda najjaču kariku“, rekao je Leo. U 'Život na vagi' došao je s 188,3 kilograma, sad ima 160,1 kilogram - skinuo je 28,2 kilograma, odnosno, 15% tjelesne mase. „Našao sam sebe ovdje, naučio jesti, trenirati, upoznao 15 prekrasnih ljudi. Hvala vam na svemu. Da nije vas, ne bih dosta toga naučio i falit ćete mi“, rekao je Leo i nastavio: „Plave je više pogodio odlazak od crvenih. Više sam bio povezan s Jurom, Martinom, Ninom, Dajanom i Macom nego s ostatkom crvenih.“ Jure je kroz suze pričao kako je Leo jedna od prvih osoba s kojima se povezao u kući i da mu je postao prijatelj.

Iza natjecatelja je uistinu emotivan ciklus, a sad ih je Marijana zamolila da na početku novog napišu jednu želju koju imaju u 'Životu na vagi', neku za koju znaju da im produkcija može ostvariti.

Plavci su komentirali da ne razumiju odluku crvenog tima. „Živjeli smo u istoj kući, vidjeli koliko se Leo zalagao, kakve je rezultate ostvario… dosta nepravedno. Uz Gorana, on je najjača karika crvenog tima i nije mi jasna njihova odluka“, rekla je Nina, a Dajana i Pero komentirali su kako su sami sebe zeznuli isto kao kad su izbacili Marselu. „Leo bi im puno pridonosio na vagi, gdje je najbitnije da spriječiš da tvoj tim ide kući“, rekla je Dajana, a potom su plavci zaključili da u crvenom timu postoje klanovi, a Leo nije pripadao nijednom. „Imaju dva para unutar tima, oni su kao klan i sigurno se su zaključili kako ne međusobno neće pisati“, rekao je Jure i potom smiju dopustiti da se tako nešto događa u njihovu timu. „Crveni su ovim izbacivanjem sami sebe pokopali“, zaključila je Nina.

Kad su crveni stigli pred kuću, ugledali su televizor na kojem je pisalo - upali me! Pozvali su plavce i kad su upalili televizor, ugledali su svoje trenere koji su im objasnili da su sljedeći ciklus sami!

