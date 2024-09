Žiri 'Superstara' u drugoj sezoni očekuje težak zadatak: 'Ne želim se svađati s kolegama, dam kartu i moj si'

Spektakularna druga sezona 'Superstara' kreće sutra u 20.15 sati na RTL-u! Brojni talentirani mladi ljudi stigli su na audicije iz svih krajeva Hrvatske i svijeta, a mnogima će ovo biti prvi put pred televizijskim kamerama. No, u drugoj sezoni 'Superstara' velika novost očekuje i članove žirija.

Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković imat će na raspolaganju platinastu kartu koja im daje dodatnu moć, ali i odgovornost u donošenju odluke. Platinasta karta nosi, naime, kandidatu koju je dobije posebne pogodnosti. Dobitnik platinaste karte, naime, preskače drugu i ima pogodnosti u trećoj fazi natjecanja. Samo će četiri kandidata dobiti platinastu kartu - jedan po članu žirija, a ostali će morati proći sve korake na trnovitom putu do uspjeha. Severini je, kod dodjeljivanja platinaste karte, važan prvi dojam! "Najvažnija je emocija i ono što ostaviš kao prvi dojam", otkrila je glazbenica.

Foto: RTL

Iako su sretni zbog nove mogućnosti, platinasta karta je dvosjekli mač - priznaje Tonči Huljić. "Platinasta karta je velika pomoć, a zapravo kada je dodijeliš, omogućio si kandidatu da jednu stepenicu preskoči. Poslije i zažališ jer bi volio tog kandidata vidjeti u svakoj emisiji", komentirao je Huljić kroz smijeh. Platinastu kartu pozdravlja i Filip Miletić. "To mi je fenomenalno, ne želim se svađati s kolegama, dam kartu i 'moj si'", jasan je beogradski producent.

Sjajna je to ideja ako pitate Niku Turković. "To mi je ultra cool dodatak, moram priznati, jako mi se sviđa taj trenutak, svatko od nas individualno ima pravo pokazati malo više naklonosti nekom od kandidata. Mislim da to lijepo prikazuje i koliko smo mi kao žiri različiti", zaključila je glazbenica.

Druga sezona 'Superstara' od žirija će tražiti više, od kandidata jače, a gledateljima će donijeti najveću televizijsku zabavu ove jeseni! Najbolje tek dolazi - 'Superstar' sutra od 20.15 sati na RTL-u, a već danas na platformi Voyo!