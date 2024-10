Žiri oduševili Bojanov narodnjak, povratnica Lara i mlada Tamara iz Knina

Iako Severina i Nika nisu podijelile svoje platinaste karte, neke kandidatkinje i kandidati posebno su im se svidjeli. Žiri je ostao oduševljen izvedbom narodnjaka 'Nasledik’ Bojana Pavlovića, povratnica Lara Ivić Ujević oborila ih je svojom izvedbom pjesme ‘Killing me Softly’, a Riječanka Anja Štefančić osvojila pjesmom Meri Trošelj.

Prva je pred žiri stigla maturantica Lukrecija Skolan, koja se, osim glazbom, bavi i glumom i plesom. Lukrecija se već dugi niz godina bori s poremećajima u prehrani i ima problem sa samopouzdanjem te kaže kako ju je umjetnost spasila. „Došla sam ovdje da sama sebi pokažem koliko mogu jer imam dosta problema sa samopouzdanjem“, rekla je Lukrecija, koja je žiriju otpjevala Adelinu 'Love in the Dark'.

„Potencijal velik. Imaš snažan glas, osjećaš muziku, ali ti fali jedno poliranje“, rekao joj je Tonči.

„Imaš super glas, moćan, meni se jako sviđa. Baš imaš emocije u sebi i to ispliva van sa svim tim sirovim vokalom i to je puno važnije, a kontrolu ćeš naučiti“, poticajna je bila Severina.

Lukrecija je od žirija dobila četiri 'da' što ju je dirnulo do suza.

„Osjetila sam nešto skroz drugačije, baš je bilo predivno. Zahvaljujem se puno žiriju jer su mi uopće dali priliku da dođem tu“, kroz suze radosnice rekla je Lukrecija.

Nakon nje, pred žiri je stigao šef kuhinje Ivan Milutin iz Vrsa kod Zadra.

„Prvi put da sam skupio hrabrosti da probam nešto i da mi vi kažete valja li to ili da se držim kuhinje“, iskreno je rekao Ivan, koji je žiriju izveo 'Kap po kap' od Divljih jagoda.

„Ti kad bi znao pjevati, ti bi bio idealan za Divlje jagode. Imaš boju, ali ne barataš glasom, ne možeš ga iskontrolirat, nedostaju prelazi,“ rekao mu je Tonči.

Ivan, kojem je i samom bilo jasno zašto nije prošao dalje, rekao je: „Pjevao sam preko mikrofona, a ne u njega.“

Nakon Divljih jagoda, slijedio je zaokret – izvedba pjesme 'Killing Me Softly' od Fugeesa, u izvedbi maturantice i povratnice u show Lare Ivić Ujević.

Lara je u 'Superstaru' sudjelovala prošle godine i prošla u drugu fazu natjecanja, a sada smatra da može postići više: „Ovdje sam jer mislim da mogu pokazati puno više i htjela bi da ljudi čuju moj glas.“

'Killing Me Softly' u Larinoj izvedbi oborio je žiri s nogu. Tonči je posebno bio impresioniran time kako dobro je savladala ovu tešku pjesmu, a s njim se složila i Severina.

„Takva mračna boja na najbolji mogući način, odlična si, posebna si, sigurno ću te pamtiti još jako dugo i hvala što si se vratila da pokažeš upravo ovo“, rekla joj je Nika, a Tonči se složio da je puno napredovala od njihovog posljednjeg susreta.

„Jedva čekam da čujem što nam još imaš za ponuditi ove godine, to je taj comeback, da“, rekao je Filip Lari, koja je dobila četiri 'da' i probila se u drugi krug natjecanja.

Zatim je pred žiri došla Nina Pažanin iz Trogira. Nina je išla u glazbenu školu i pjevala u školskom zboru, a za svoju prijavu je rekla – sad il' nikad! Žiriju se odlučila predstaviti Severininom pjesmom 'Kao'.

„Neiskorišten vokal apsolutno. Nije se desilo ništa, a imaš glas koji trpi svašta nešto - imaš prepoznatljivu boju, pozabavi se interpretacijom“, izravan je bio Filip.

Ipak, Severina, Filip i Tonči Nini su dali 'da', a Nika joj je dala, kako je rekla, poticajno 'ne'.

Sedamnaestogodišnji Toni Maleš iz Viteza u Bosni i Hercegovini također nije prošao u drugu fazu natjecanja, ali dirnuo je žiri svojom izvedbom Gibonnijeve pjesme 'Oprosti'.

Tonči je Tonija pitao: „Jesi ti razmišljao da se zarediš?“ i pojasnio: „Izvire jedna sreća i blagost iz tebe, sve je jednostavno i skulirano”, a Filip mu je rekao: „Čista si duša, ali moramo ocjenjivati pjevanje i moram reći da imaš osnovni problem s disanjem u pjevanju i time se moraš pozabaviti.“

Iako nije prošao, Toni od glazbe neće odustati: „Prihvatit ću kritike i nastojati popraviti svoje pjevanje. Neću se prestati baviti pjevanjem i glazbom, dapače, samo da ću dalje nastojati napredovati.“

Sljedeća pred žiri stupila je Silvija Vrbovac, koja pjeva na proslavama i svoje pjevanje, kao amaterka bez službenog glazbenog obrazovanja, na skali od jedan do deset ocijenila bi s dvanaest. „Meni je u interesu da me čuje negdje netko na pravom mjestu, tko bi možda trebao, a ako uz sve to uspijem pobijediti to je odlično“, rekla je Silvija prije nego je žiriju otpjevala pjesmu Marije Šerifović '11'.

„Ti neosporno znaš pjevati i imaš dušu za pjevanje, ali ne znam koliko bi dugo slušatelj izdržao da pjevaš u ovom tonalitetu 24 pjesme“, iskren je bio Tonči. „Ti imaš tu jednu kontradiktornost u sebi, meni se sviđa ta kontradiktornost, i voljela bi da nam drugi put pokažeš što još možeš i da zadržiš taj svoj stav“, poručila je Severina Silviji, koja je osvojila potrebne glasove za nastavak natjecanja.

David Baškarat na audiciju je stigao skroz iz Züricha. Za sebe kaže da je tih i povučen, ali na sceni je svoj na svome, dobro se osjeća i samo tada ne razmišlja ni o čemu drugom.

„Ocijenio bih se s deset od deset – zato što imam prepoznatljiv glas, autentičan sam, imam jak vokal, a mogu pjevati i tiše, mogu pjevati različite žanrove“, samouvjeren je bio David prije izvedbe svoje prve pjesme. Ipak, nakon otpjevane pjesme rekao je kako bi se ipak ocijenio sa sedam.

Žiri mu je odlučio pružiti priliku da se iskupi pa su zatražili da im David otpjeva još nešto. „Daj neku najskuplju“, rekla mu je Severina, a David je otpjevao 'Vagabunda' od Gorana Karana.

„Ja mogu reći da sam čekala ovakav vokal jer ga još nismo imali. Super mi je što si se otvorio u drugom dijelu i super je da smo te tražili drugu pjesmu jer si bio super“, rekla mu je Severina.

„Kupio si žene to je suština“, poručio je Filip Davidu, koji je također osigurao svoje mjesto u drugoj fazi natjecanja.

Prolazak dalje osigurao je i Bojan Pavlović koji je žiriju izveo svoju narodnu pjesmu 'Naslednik' i apsolutno ih oduševio.

„Ova pjesma ti je ludilo“, rekao je Filip i pozvao Nikolinu, Bojanovu suprugu i menadžericu, kako bi joj dao svoj broj telefona. „Ja sam kao kći malo uvrijeđena, ali dobro, nisam 'naslednik'“, našalila se Nika i rekla: „Ti si baš ozbiljno, ozbiljno talentiran, ozbiljno dobar pjevač, ti si se rodio s tim, ti to nosiš najprirodnije, savršeno, jako volim čut ovakav vokal i nakon ovoga samo velike stvari.“

„Baš sam se pitala kad će doći neki pravi narodnjak, od mene veliko da“, poručila je Bojanu Severina.

Mladom Osječaninu Karlu Ćeferinu nažalost nije pošlo za rukom proći u drugi krug. Petnaestogodišnjem srednjoškolcu Fili je rekao: „Sad zvučiš kao dijete, mislim da je godinu dana taman da nam dođeš kao novi Karlo.“

Medicinska sestra Karolina Baftijaj iz Zagreba dijelila je istu sudbinu kao Karlo.

Otpjevala je pjesmu 'Pametna i luda' i njoj je, također Filip, poručio: „Zasad ne, što ne znači da se bi trebala prijaviti iduće godine.“

Iduća je pred žiri stala osamnaestogodišnja Tamara Račić i otpjevala španjolsku pjesmu 'Oye' Sebastisana Yatre i TINI. Maturantica planira upisati studij psihologije, ali nada se da će se baviti pjevanjem. Svojim pjevanjem oduševila je žiri.

„Kako izgledaš tako i pjevaš – preslatko,“ rekao joj je Filip. „Je li ona cijeli paket“, upitala je Severina Tončija, koji je spremno odgovorio: „Potpuno, ona može biti velika priča, da.“

Slijedila je Tetiana Tkachenko, Ukrajinka koja se, bježeći od rata, preselila u Hrvatsku, gdje se u međuvremenu i zaljubila. Tetiana je impresionirala žiri svojim znanjem hrvatskog i sportskim uspjesima, a onda im otpjevala 'Maybe I Maybe You' grupe Scorpions.

„Ti si najbolja pjevačica među MMA borcima, ali ovog puta nažalost ne“, rekao je Filip, a Tonči se nadovezao: „Očekujući te raširenih ruku iduće godine, teška srca kažem ne.“

„Ljuta na sebe jer zbog nervoze nisam mogla pokazati što znam“, razočarana je bila Tetiana.

Jan Samardžija iz Karlovca bio je sljedeći na redu za pokušaj prelaska u drugu fazu natjecanja. Otpjevao je pjesmu 'Sjećanje na jedno ljeto', koju je napisao i uglazbio sa svojim djedom.

„Vidim te na dubrovačkim skalinama, Ibrica Jusić je otišao u penziju, a ti si došao“, komentirao je Tonči. „Super mi je što je došao jedan šansonijer u našu emisiju i jedna romantična duša i hvala ti što si došao i baš si me raznježio“, rekla je Seve mladom Karlovčaninu koji je od žirija dobio četiri 'da'.

Barbara Lin, zvana i Diva Supreme Queen, influencerica i vlogerica iz Sarajeva došla se u show zabaviti. Žiriju je izvela pjesmu 'Na njenim rukama' od Breskivce i sama priznala: „Više sam plesala nego sam pjevala, ja sam došla, bilo mi je zabavno, idemo jako!“

„Ja se dvoumim je li ovo audiovizualni spektakl ili debakl. Ovo nije bilo za ovaj show, ali za tvoje samopouzdanje jedna velika desetka,“ rekao joj je Filip.

Ozbiljnija kandidatkinja bila je Anja Štefančić iz Rijeke, koju je na prijavu potaknula prijateljica Katia Juroš, koja je već osigurala svoje mjesto u nastavku natjecanja. Anja se žiriju predstavila pjesmom Meri Trošelj 'Moje jedino drago'.

„Bojim se da će to biti kraj jednog divnog prijateljstva zato što joj je prijateljica konkurentica. Ti si odlična konkurencija, odlično si gradila dinamiku, odlično si to interpretirala, sve to skupa je vrlo, vrlo, vrlo profesionalno“, zadovoljan je bio Tonči. „Pjevaš kao zmajica, super ti je dinamika“, pohvalila je Nika studenticu Anju.

Na samom kraju pred žiri je stigao još jedan povratnik - Karlo Orbanić iz Šibenika. Suprug, otac, glazbenik i asistent slijepih i slabovidnih razveselio je žiri, koji se prisjetio njegovog prošlogodišnjeg nastupa. Ove godine odlučio je izvesti 'Baila Morenu' od Zucchera.

„Vježbao sam ovu pjesmu milijun puta i sad sam je otpjevao najgore ikad“, nezadovoljan je bio Karlo, koji je ipak osigurao prolazak u nastavak natjecanja. „Super si pjevao, super ti je ta rašpa, super ti je to što imaš u glasu i super si to iskoristio“, rekla mu je Nika.

