Zeleni tjedan na RTL-u: Potaknimo promjenu vlastitim primjerom!

Zeleni tjedan na RTL-u održava se od 10. do 16. lipnja, a u fokus stavlja važnost očuvanja okoliša i djelovanja usmjerenog na njegovu zaštitu. Tijekom pet dana na RTL-u će se odvijati različite aktivnosti u sklopu inicijative CME Cares te ESG strategije kojoj je tvrtka predana, a poseban sadržaj čeka i gledatelje glavnog kanala, specijaliziranog kanala za djecu, mlade i obitelj RTL Kockice te streaming platforme Voyo.

Razmišljati i djelovati 'zeleno', usmjeriti poslovanje i orijentirati se na stvaranje održivog i društveno korisnog poslovanja dio je ESG strategije RTL-a, a glavna misao vodilja Zelenog tjedna jest na pozitivan, savjetodavan i inspirativan način podići svijest o pitanju zaštite okoliša zaposlenicima RTL-a, kolegama, suradnicima i gledateljima.

Kao snažni zagovaratelji pozitivnih društvenih promjena, zaposlenici RTL-a tijekom Zelenog tjedna imat će prilike svakog dana djelovati i učiti o novim korisnim 'zelenim' načinima koji znače važnu promjenu, kako u njihovu poslovnom tako i u osobnom rastu i razvoju, a Zeleni tjedan RTL će obilježiti i s gledateljima.

U subotu, 15. lipnja, gledatelje RTL-a očekuje filmski hit 'Vodeni svijet'. Zemljine polarne kape potpuno su se otopile, more je prekrilo čitavo kopno, a pomorac (Kevin Costner), koji plovi morskim prostranstvima na svom trimaranu, stigne do plutajućeg sela te se ponada da će moći zamijeniti zemlju, koja je postala vrijedna roba, za potrepštine bez kojih ne može. No neprijateljski raspoloženi stanovnici liše ga slobode zbog škrga i peraja na nogama, koje su neki ljudi razvili kako bi se prilagodili novim uvjetima. Baš u to vrijeme selo napadnu gusari, ali Pomorac uspije pobjeći i spasiti Helen (Jeanne Tripplehorn) i njenu kći. Zajedno s njima, on nastavlja potragu za mitskim kopnom, planinom Everest, nastanjenom ljudima.

Foto: RTL

Scenarij postapokaliptične priče 'Vodeni svijet', gotovo desetak godina prije snimanja filma, napisao je Peter Rader. Prvenstveno zamišljen kao dječja avantura, David Twory i Joss Whedon ('Kuća lutaka', 'Firefly', 'Buffy') preradili su scenarij u znanstveno-fantastičnu avanturu, koja je u trenutku snimanja, sve do pojave 'Titanika' nekoliko godina kasnije, bila najskuplji filmski projekt ikada snimljen. Siguran u uspjeh filma, u do tada neviđenom velikom produkcijskom budžetu sudjelovao je i sam Kevin Costner, koji je uložio 22 milijuna dolara.

Specijalizirani kanal RTL Kockica nastavlja svoju misiju obrazovanja i zabave za najmlađe. Od ponedjeljka do nedjelje gledatelji će moći pratiti avanture najpoznatije pčelice na svijetu, Maje i zečića Binga te obitelji Barbapapa. U eteru Kockice očekuju ih i serijali 'Prijatelji planeta', 'Tajne vrta', 'SOS za životinjski svijet' i 'Jeste li znali'. Uz to, na programu će biti i omiljena emisija 'Djeca kuhaju', kao i 'Crtež dana'.

Živahna i znatiželjna 'Pčelica Maja', koja baš i ne voli pravila, napušta svoju košnicu i kreće u pustolovine otkrivanja ljepote i misterija prirode. Na svome putu susreće brojne druge kukce koji joj pomažu u nevoljama, a njezini brojni prijatelji s njom dijele entuzijazam zbog novih otkrića.

Foto: RTL

Sa zagonetkama koje mu pomažu da otkrije svijet oko sebe svakoga dana se susreće i zečić Bing. Omiljena mu je igračka zec superheroj Hoppity Voosh, a kao sva djeca, i Bing voli pjevati i bezbrižno se igrati. Neodoljiva animirana serija temelji se na ilustracijama Teda Dewana, autora Binga, koji se susreće sa situacijama i životnim lekcijama koje se mogu poistovjetiti s onima iz stvarnog života djece i njihovih roditelja.

Prema dječjoj slikovnici iz 1970. Francuskinje Annette Tison i Amerikanca Talusa Taylora nastao je lik 'Barbapape', čija obitelj se obitelj, iz epizode u epizodu, upušta u brojne duhovite avanture. Bilo da se radi o izgradnji rakete ili skrivanju slona u kući, svaki dan ispunjen je uzbuđenjem ovoj neobičnoj obitelji mrlja koja mijenja oblik.

'Prijatelji planeta' je edukativno-zabavan serijal RTL Kockice posvećen ekologiji u kojem se Kockići upoznaju s važnosti očuvanja prirode i konceptom održivog načina života.

'Tajne vrta' serijal je domaće produkcije posvećen vrtnim radinostima nastao u suradnji s kreativkom Desire Crnković, velikom zaljubljenicom u hortikulturu. Uz voditeljicu Tatjanu Horvatić, pokazuje gledateljima kako napraviti mali staklenik i hotel za kukce, upznaje nas sa svijetom vrijednih pčela, ali i nudi savjete kako uzgojiti vlastito bobičasto voće.

Zabavno-edukativni serijal u produkciji RTL Kockice, 'SOS za životinjski svijet' pod povećalo stavlja životinjske vrste koje su danas u prirodi u opadanju, neke od njih su iznimno rijetke, a njihov daljnji opstanak je ugrožen. U formatu 'SOS za životinjski svijet' prenose se priče onih koji se ne mogu sami izboriti za svoja prva i opstanak, ali zato na nama ostaje važan zadatak edukacije i širenja znanja.

Serijal 'Jeste li znali' donosi zanimljive podatke o prirodnim ljepotama, kulturnoj baštini i poznatim osobama. Hrvatska vrvi kulturnim i povijesnim znamenitostima, koje su poznate u cijelom svijetu, stoga nije bilo teško pronaći lokalitete za snimanje serijala 'Jeste li znali'

RTL-ova streaming platforma Voyo donosi niz sjajnih sadržaja za cijelu obitelj. Uz već spomenute 'Prijatelje planeta', 'Tajne vrta', 'SOS za životinjski svijet' i 'Barbapape', namlađi će uživati uz

'Pustolovinama braće Kratt', animiranom serijalu edukativnog karaktera koji kroz svaku epizodu djecu uči o životinjama i njihovu životu te emisiju 'Eko limach' koja se bavi očuvanjem okoliša, potiče empatiju prema životinjama, razvija zdrav odnos prema hrani i vlastitom tijelu, te uči djecu kako graditi samopoštovanje.

Foto: RTL

U ponudi su i sjajni dokumentarni filmovi i serije te reality emisije. 'Godine opasnog življenja' dokumentarna je serija koja se bavi izazovima s kojima se suočava naš planet suočen s klimatskim promjenam. 'Zemlja: Jedan čudesan dan' dokumentarni je film koji prati jedan dan na planeti, od izlaska do zalaska sunca, a 'Putovanje vremenom - put života', jedan je od najljepših filmova o svemiru i nastanku planeta. Dokumentarac 'Na krovu svijeta' donosi priču o prvom uspješnom usponu na Mount Everest. Reality show 'Otok s Bearom Gryllsom' bavi se uvijek atraktivnom temom preživljavanja u divljini te vječnim pitanjem može li čovjek nadmudriti prirodu, dok reality serijal 'Samit' prati 14 avanturista koji se natječu sa sobom i prirodom kroz ekstremne uspone planinama Novog Zelanda.

Zeleni tjedan je na RTL-u od 10. – 16. lipnja.