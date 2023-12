Završnica 'Života na vagi' u blagdanskom rasporedu!

Početkom rujna u sedmu sezonu showa ušlo je 16 natjecatelja, a tko je od njih bio najuspješniji i najodlučniji u namjeri da promijeni svoj dosadašnji život, gledatelji će doznati u posljednjim epizodama showa u idućim tjednima u novom terminu - u 20.15 na RTL-u!

Ostalo je još samo osam epizoda do kraja avanture koja traje gotovo sto dana i u kojoj će svi koji su promijenili prehrambene navike i bez zadrške radili na sebi biti pobjednici premda će samo dvoje od 16 natjecatelja sedme sezone 'Života na vagi' dobiti nagradu! Najuporniji među njima osvojit će 20.000 eura, a osoba koja je pokazala da je i izvan izolacije usvojila stečeno znanje - 7500 eura!

U posljednjim epizodama showa natjecatelji su se preselili iz kurije Lipa u okolici Karlovca u Nacionalni park Brijune, njihovi treninzi i izazovi postali su teži, više nema timova i preostalih devetero natjecatelja ima samo jednu misao - finale! „Ima tu dosta igrača“, smatraju neki od njih dok drugi vjeruju da nema smisla pogaziti svoja uvjerenja da bi kalkuliranjem i prljavom igrom došli do samog kraja ovog ionako zahtjevnog procesa.

Pred Silvijom, Ninom, Dajanom, Marie, Jurom, Martinom, Mislavom Šepićem, Mislavom Vlašićem i Goranom posljednji su izazovi, a prvi put u sedam sezona 'Života na vagi' najbolji postotak izgubljene tjelesne mase zasad ima jedna natjecateljica. Riječ je o Nini, koja je još po nečemu posebna, naime, promijenila je tim, što se također prvi put dogodilo u sedam sezona showa!

„Iskreno, da imam priliku sastaviti grupu ljudi s kojima ću trenirati u realnom svijetu, to ne bi bio nitko od mog prijašnjeg tima. Pokušala sam se sjetiti zašto sam se prijavila, malo analizirala svoj život i shvatila da nikad nisam odustala od cilja zbog nekog muškarca, pa neću ni ovdje odustati zbog Jure i Pere“, rekla je Nina i zaključila: „Teško je povjerovati da u šest sezona nijednom žena nije pobijedila. Nadam se da ću ostati do finala i mogu se vidjeti kao pobjednica - zašto žena ne bi pobijedila?! Možda to ne budem ja, ali ima još kandidatkinja koje bi to mogle biti i nadam se da će pobjeda ići u ženske ruke.“

Kraj showa se bliži, a u samo tri tjedna gledatelji će doznati tko je bio mentalno najjači da bi izdržao sve izazove do kraja 'Života na vagi' - odsad u novom terminu, u 20.15 sati na RTL-u!

