Ne zanimaju ih etikete: Zvijezde koje su bile u vezi i s muškarcima i sa ženama

Seksualnost je vrlo fluidna i puno naziva danas se pojavljuje u onome što se naziva "seksualna orijentacija". Svijet se više ne dijeli na homoseksualne, heteroseksualne i biseksualne osobe. Mnogi ljudi se ne žele etiketirati te naglašavaju da njihova seksualnost vrlo fluidna ili su panseksualni (neopterećeni rodom ili spolom).

Seksualnost je cijeli spektar i stvari nisu uvijek tako crno-bijele. No bez obzira na pripadnost, mnogi ljudi se osjećaju loše zbog svoje seksualnost i zbog različitih ladica. Upravo zato je zanimljivo vidjeti koje slavne osobe su izjavile da ih privlače oba spola te što su izjavili vezano za svoju seksualnost.

Miley Cyrus

Pjevačica Miley Cyrus poznata je po svojoj otvorenosti, ali i jasnom izražavanju vezanom za seksualnost. Ne identificira se kao heteroseksualka nego kao panseksualka, odnosno radi se o osobama kod kojih seksualna privlačnost nema veze s rodnim identitetom ili spolom. Bila je u dugoj vezi s Liamom Hemsworthom, vjenčali su se 2018. godine, ali brak je potrajao samo godinu dana. Nakon razlaza s glumcem, pjevačica je kratko hodala s blogericom Kaitlynn Carter, a sada je u vezi bubnjarom benda Lilly, Maxxom Morandom.

Sarah Paulson

Glumica Sarah Paulson poznata je po dugogodišnjoj vezi s kolegicom Holland Taylor. No češće u tom odnosu ljude najviše intrigiraju činjenice da je Taylor od Sarah starija 32 godine, a da je do određenog trenutka u životu glumica izlazila samo s muškarcima, čak je bila i zaručena za Tracyja Lettsa. Najvažnije je za Sarah Paulson da se ne želi etiketirati i "ne želi biti u strahu da će biti izbačena ako promijeni svoje ljubavne preference".

Kristen Stewart

Zvijezda "Sumraka sage" Kristen Stewart postala je velika zvijezda nakon ovih filmova pa se počeo detaljno pratiti njezin ljubavni život. Poznata je po svojoj vezi s kolegom Pattinsonom. Veza s Pattinsonom je ružno završila jer ga je prevarila s redateljem Rupertom Sandersom. Međutim, zvijezda je uvijek bila otvorena za istospolne veze, zbunjujući svoje obožavatelje. Sada je Kristen zaručena za scenaristicu Dylanu Meyer. "Za mene nije zbunjujuća biseksualnost. Za mene je to sasvim suprotno", izjavila je 2017. godine za The Guardian te dodala da joj je "teško o tome govoriti jer svatko ima svoje iskustvo. Cijelo pitanje seksualnosti je tako sivo. Samo pokušavam priznati tu fluidnost, to sivilo, koje je oduvijek postojalo".

Cara Delevingne

Britanska manekenka Cara Delevingne ima vrlo buran ljubavni život, a za nju ljubav nije definirana spolom. Njezin popis partnera do sada je uključivao i muškarce i žene, uključujući Harryja Stylesa, Jakea Bugga i Ashley Benson. Sama je izjavila da ne voli etikete u ljubavnom životu i da je kod nje ljubav vezana uz osobu.

Demi Lovato

Pjevačica Demi Lovato bila je u vezi s muškarcima. Čak je s glumcem Maxom Ehrichom 2020. godine najavila i zaruke, no ubrzo nakon toga ljubav je nestala i odustali su od zaruka. No nakon toga Demi priznaje da je romantično privlače ljudi svih rodnih identiteta. Pjevačica je u nekom trenutku bila u vezi s DJ-icom Lauren Abedini, ali nakon kraja ljubavne veze opet su je povezivali s muškarcima.

Cynthia Nixon

Zvijezda serije "Seks i grad" i njezinog nastavka "I tek tako…", Cynthia Nixon, bila je u dugoj vezi s učiteljem Dannyjem Mozesom, a zajedno su dobili dvoje djece. Međutim, iako Cynthia nikada nije izlazila sa ženama, zaljubila se aktivisticu Christine Marinoni. Vjenčale su se 2012. i dobile sina. "Ne osjećam da sam se stvarno promijenila. Cijeli život sam bila s muškarcima i nikad se nisam zaljubila u ženu. No kada se to dogodilo, nije mi se činilo tako čudno. Ja sam samo žena zaljubljena u drugu ženu", izjavila je vezano za svoju seksualnost.